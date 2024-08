Aleida Alavez y Fiscal Ulises Lara reinauguran Agencia especial para atender violencia contra adultos mayores en Iztapalapa

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa electa de Iztapalapa, y Ulises Lara López, encargado del Despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, reinauguraron la Agencia Especial para la Atención de Personas Adultas Mayores Zona Oriente.

En este marco, Alavez Ruiz reconoció que el incremento de la población mayor plantea la urgencia de abordar desafíos específicos que enfrentan las personas adultas mayores en todos los ámbitos, entre ellos, el acceso a la justicia.

La alcaldesa electa comentó que el Acceso a la Justicia es concebido como un derecho fundamental que posibilita y garantiza el ejercicio y cumplimiento de los demás derechos, pues no sólo le permite a la ciudadanía acudir a las instancias judiciales, sino también recibir información adecuada, clara y sencilla.

Sostuvo que la discriminación por razones de edad y la violencia de todo tipo en contra de las personas adultas mayores constituyen un problema social muy complejo que necesita de la participación y del trabajo de todas las instancias de gobierno, ya que se trata de prevenir y atender de forma integral cada caso desde todas sus particularidades.

Aleida Alavez señaló además que tanto la discriminación como algunas formas de violencia que ocurren en el ámbito familiar, suelen ocultarse o mantenerse en silencio, de modo que las personas que la padecen no reconocen que están siendo víctimas de estas prácticas que pueden constituirse como delitos.

Aseguró que las personas adultas mayores pueden verse obstaculizadas por barreras jurídicas, sociales, actitudinales y físicas, que restringen su capacidad para arribar al sistema judicial y recibir una atención apropiada.

La alcaldesa expresó que la falta de conocimiento sobre sus derechos, la discriminación naturalizada basada en la edad, junto a la ausencia de recursos económicos y las limitaciones geográficas son dificultades adicionales que conducen a la imposibilidad de empoderamiento por parte de esta población.

Ante este contexto, Aleida Alavez celebró que existan espacios como la Agencia Especializada en la atención de la violencia familiar que se comete en contra de este sector.

“Saludo y aplaudo la reinauguración de esta agencia del Ministerio Público especializada en la materia, porque se convierte en un mecanismo real para reducir esas brechas y sesgos actitudinales a los que se enfrenta este grupo poblacional cuando pretenden denunciar actos de violencia que son cometidos por sus propios familiares en el entorno doméstico”, declaró.

De cara al inicio de la próxima administración en la demarcación, la alcaldesa electa expresó que se trabajará para erradicar la violencia familiar y la discriminación hacia las personas adultas mayores a través de mecanismos de prevención, atención social, información y difusión de los derechos humanos, “porque todas y todos los adultos mayores tienen también derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Por su parte, el fiscal Ulises Lara coincidió con la futura alcaldesa de Iztapalapa al mencionar que es posible resolver nuestras diferencias sin imponer nuestra voluntad por medios violentos.

“Como bien dice la alcaldesa electa, no puede ser la violencia el método para la resolución de conflictos, no puede ser que no podamos construir una vida en paz. Debemos reconocer la enorme labor y papel que juegan las personas adultas mayores en nuestra vida”, declaró.