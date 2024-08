Médicos del CMN Siglo XXI realizan trasplante de corazón a mujer de 63 años con Enfermedad de Ebstein

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron con éxito un trasplante de corazón a una paciente de 63 años con Enfermedad de Ebstein, una cardiopatía congénita que se presenta durante la infancia y provoca insuficiencia cardiaca avanzada debido al aumento de tamaño progresivo del órgano.

José Ángel Cigarroa, jefe del Área de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Cardiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, donde se realizó la implantación, señaló que solo el 5% de los pacientes con esta enfermedad llega a la edad de 50 años, por lo que el caso de María de Jesús “N.” es poco común.

Aunque usualmente este tipo de pacientes presenta afectaciones en su calidad de vida desde temprana edad, en este caso la paciente comenzó a presentar insuficiencia cardiaca y deterioro clínico a los 59 años.

“Me voy como nueva, estaba yo muy mal, no tenía oxigenación, vomitaba, no podía dormir, me llevaban en silla de ruedas”, comentó María.