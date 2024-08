Inaugura Martí Batres centro de asistencia e integración social en beneficio de trabajadores de la Central de Abastos

Las y los trabajadores de la Central de Abasto de la Ciudad de México cuentan ahora con un espacio para la pernocta, el descanso y la alimentación, servicios de salud, atención dental, áreas de aseo personal de manera gratuita, aseguró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

En la inauguración del Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) en la Central de Abasto, el mandatario capitalino señaló que se invirtieron 69.7 millones de pesos en el albergue transitorio y permanente que proporcionará una atención integral a trabajadores, personas en situación de calle o abandono social.

“Aquí nosotros decimos: por el bien de todos primero los pobres,gobierno con acento social, y esto es una obra para los trabajadores, los más pobres de la Central de Abastos. Entonces me da mucho gusto que haya aquí 200 camas para que los trabajadores, los carretilleros o los peladores de verduras pueden venir y recuperar fuerzas. Hay un comedor para que vengan a comer, hay asistencia médica, hay asistencia psicológica y todos los servicios son gratuitos para los trabajadores, para los que lo requieren, para los grupos de atención vulnerable. Aquí vienen trabajadores que no viven en la ciudad de México. Hay algunos trabajadores que viven aquí cerca en Iztapalapa, pero muchos viven en el Estado de México y muchos viven en Hidalgo, también bueno aquí se pueden quedar a dormir se quedan a dormir si terminaron tarde la jornada”, explicó.

La obra tuvo una inversión de 62.5 millones de pesos, en una superficie de terreno de 1528 m², y una superficie de construcción de 2088 m². Tiene una capacidad para recibir a más de 200 usuarios.

Ya se tiene un registro de 25 personas y que hay otras 45 en listas

En la planta baja cuenta áreas administrativas, recepción, filtro y valoraciones médicas, así como cocina, comedor, cámara fría y almacenes de víveres, servicio de agua, lavandería, núcleos sanitarios y estacionamiento. cuenta con siete cisternas

En el primer nivel cuenta con tres dormitorios para 114 usuarios, tiene área de empleados, médico general, farmacia, cuarto de blancos, cuidados continuos, núcleos sanitarios con regadera y vigilancia. En el segundo nivel cuenta con dos dormitorios para 88 usuarios, médico general, apoyo emocional, cuarto de blancos y ropería, salón de usos múltiples, vigilancia y núcleo sanitarios.

El mandatario capitalino aclaró que el albergue es para todas las personas no importa de qué entidad federativa procedan

Martí Batres dijo que ya se tiene un registro de 25 personas y que hay otras 45 en listas para ser atendidos en el albergue de la Central de Abastos. Precisó que en el equipamiento de las instalaciones se invirtieron 7.2 millones de pesos.

“Es para mejorar las condiciones de trabajo, y a mí la verdad me da mucho gusto porque eso es todo lo social, todo lo social, que es la esencia de nuestro gobierno, si no se atiende en lo social, pues entonces no hacemos buen gobierno. Por eso nosotros le hemos dicho a todos nuestros compañeros y compañeros del gobierno: prioricen en lo social, si van a tomar una decisión, la que tengan mayor repercusión social positiva, mayor acento social”, afirmó.

“Todos ellos van a estar para servir a esta base trabajadora"

El mandatario capitalino aclaró que el albergue es para todas las personas no importa de qué entidad federativa procedan.

“Algunos trabajadores viven aquí cerca en Iztapalapa, pero muchos viven en el estado de México y muchos viven en Hidalgo. También bueno aquí se pueden quedar a dormir, se quedan a dormir si terminaron tarde la jornada”, indicó.

Se contrataron a 32 profesionistas y oficios importantes, como ocho trabajadores sociales, dos médicos, siete enfermeros, dos psicólogos, siete tutores, cuatro cocineras, dos ayudantes generales, veladores, personal de lavandería y personal administrativo. “Todos ellos van a estar para servir a esta base trabajadora, sin la cual, por supuesto, no podría ser viable que este, el mercado más grande de América Latina esté vivo y nos pueda servir”, comentó.

