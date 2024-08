Martí Batres llama a 25 usuarios con tomas de uso no doméstico a ponerse al corriente con el pago del agua

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, llamó a 25 usuarios con tomas de uso no doméstico, que presentan adeudos superiores a los 400 mil pesos y que en conjunto suman un adeudo de 31 millones de pesos, a hacer el pago de sus contribuciones al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

“Hay 25 usuarios no domésticos que adeudan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en su conjunto, 31 millones de pesos; todos ellos adeudan más de 400 mil pesos, y hay incluso uno que adeuda más de 6 millones de pesos. (...) Estos usuarios no domésticos son empresas de diverso tipo, entre las que hay hoteles y restaurantes y otro tipo de servicios y funcionan de manera estable, de forma regular, no hay ninguna justificación para que no estén al corriente en sus pagos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. (...) Son grandes consumidores de agua, deben más de dos bimestres, cuentan con medidor y servicio medido”, indicó.

Foto: Gobierno de la CDMX

En Conferencia de Prensa, el mandatario capitalino explicó que, de inicio, se detectaron 26 usuarios con estas características, por lo que el 5 de agosto el SACMEX entregó cartas de Invitación de Pago y Apercibimiento, a fin de exhortarlos a ponerse al corriente. A la fecha, señaló, solo uno realizó el pago total de su deuda, por lo que pidió al resto de los consumidores a hacerlo pues, de lo contrario, el suministro de agua se suspenderá.

“Nosotros les hemos hecho diversos llamados y recientemente apercibimientos para que paguen. Si no llegaran a pagar, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tendría que cortarles el servicio de agua, por lo tanto, de forma pública estamos haciendo este llamado para que hagan los pagos correspondientes, (...) se pongan al corriente y eviten el corte de agua”, comentó.

En compañía del coordinador general del SACMEX, Rafael Carmona Paredes, el Jefe de Gobierno resaltó que los recursos que el SACMEX recauda han sido invertidos en acciones de mejoramiento de la infraestructura hidráulica, por lo que los 31 mdp que se adeudan contribuirían a dar continuidad a las acciones para garantizar el abasto de agua a la ciudadanía.

“Para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México son recursos valiosos porque, como ya lo dije aquí, por ejemplo, con esos 31 millones de pesos el Sistema de Aguas de la Ciudad de México podría rehabilitar 20 pozos de agua de la Ciudad de México, que como ustedes saben, hemos estado en esas tareas todo este primer semestre de 2024, intensamente hemos estado rehabilitando, reponiendo, reparando pozos de agua en la Ciudad de México para mantener el servicio a los usuarios de la capital”, finalizó.