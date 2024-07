Marruecos- Argentina: Tango dramático

A Marruecos le llevó cuatro horas vencer 2-1 a Argentina, en París 2024: dos fueron de partido, y dos más de confusión en los vestidores, tras la suspensión por invasión de campo, ante el agónico empate pampero, invalidado por el VAR.

Los equipos volvieron para jugar tres minutos restantes, y culminar la agónica victoria africana.

En el Estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Étienne, el árbitro Glenn Nyberg agregó 15 minutos al segundo tiempo. La Albiceleste perdía con el doblete de Soufiani Rahimi (45’ y 49’). Giuliano Simeone acercó a los sudamericanos (68’) y Cristian Medina empató (90+12’). Ahí empezó la locura.

Tras la igualada, un sector de la afición marroquí arrojó botellas e invadió el campo. Los jugadores se fueron al vestuario, y la señal de televisión cortó como si el partido hubiese acabado. “Final 2-2”, anunciaron las vías oficiales de JO.

Nadie avisó, pero el duelo se pausó por la invasión, con tres minutos por jugar y el VAR analizando el gol. Después de casi dos horas, el silbante regresó a los equipos para completar el partido.

“Durante una hora y 20 estuvieron revisando una jugada. Déjame seguir, no me pares para seguir tres minutos después de hora y media. Cuando no teníamos novedades empezamos a notar cosas”, dijo Javier Mascherano, seleccionador de Argentina.