Lanza gobierno capitalino espacio derecho de réplica Ciudad de México

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó este sitio creado en Facebook y X (antes Twitter), para desmentir noticias falsas difundidas masivamente, bajo el derecho de réplica y el deber que tiene el Gobierno capitalino de informar verazmente.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó el espacio “Derecho de Réplica Ciudad de México”, creado en las redes sociales Facebook y X (antes Twitter), con el objetivo de informar a la ciudadanía y desmentir noticias falsas sobre temas que competen al Gobierno capitalino y que se han difundido de manera masiva, en el contexto político-electoral actual.

Sigue leyendo:

Martí Batres asegura que se apoya a extrabajadores de Ruta 100

Martí Batres destaca aumento salarial del 20 por ciento a 61 mil trabajadores capitalinos

La creación de este sitio se basa en el derecho de réplica

“En esta temporada, esta ‘temporada de calor’, abundan las fake news o los montajes, la información falsa y se multiplican. Y a lo largo de días pasados hemos visto varias cosas como esas, se difunde información falsa a través de redes, a veces en los medios de comunicación y luego se busca que se conviertan en realidades y tenemos que estar precisando. (...) Invitamos a la ciudadanía a que siga ‘Derecho de Réplica’, es una forma de informarse sobre todo en temas donde hay versiones equivocadas o falsas y muchas de ellas en contra de la Ciudad de México y en contra del Gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino precisó que la creación de este sitio se basa en el derecho de réplica y deber que tiene el gobierno de brindar información veraz a la población con el fin de combatir las infodemias y la desinformación, a la vez que detalló que el espacio presenta, a manera de comparativo hechos falsos y verdaderos, y se actualizará con sucesos pasados que sean de interés público y con casos nuevos que pudieran presentarse.

“Nosotros vamos a estar listos para estar informando a la ciudadanía sobre estos temas. (...) Sobre todo, decirle a la ciudadanía de la capital, a los ciudadanos, a las ciudadanas de nuestra gran Ciudad de México que estén muy atentos, porque hay mucha guerra sucia, mucha desinformación y, por lo tanto, es importante leer con cuidado cada cosa que se presenta en las redes sociales o incluso en los medios de comunicación, para que podamos tener las versiones objetivas. (...) Vamos a seguir trabajando para la ciudadanía, pero también vamos a defender al Gobierno de la Ciudad de ataques y mentiras de los conservadores”, afirmó.

"Ya estaba en las redes circulando"

Martí Batres ejemplificó algunos casos graves de fake news, replicados de manera masiva y que son aclarados en el espacio “Derecho de Réplica”, como el de la denuncia realizada el 22 de abril de este año, sobre una supuesto encharcamiento en Santa Fe, el cual fue desmentido por la Secretaría de Obras y Servicios local (SOBSE) al aclarar que no ocurrió en la capital del país, sino en Dubái.

“Ya estaba en las redes circulando, no solo circulando, sino reproduciéndose y, además, ya le estaban reclamando al Jefe de Gobierno, nada más que tenemos un problema, porque todavía no tenemos jurisdicción hasta Dubái”, mencionó.

Otro caso, señaló, se trató de la supuesta hospitalización de pacientes en el Hospital 20 de Noviembre, debido a convulsiones, neumonitis y estado de coma por envenenamiento del agua en la Alcaldía Benito Juárez, lo cual fue desmentido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Jefe de Gobierno resaltó que estas noticias falsas provienen también de servidores públicos, como el legislador Emilio Álvarez Icaza, quien alarmó a la ciudadanía al publicar desde su cuenta de X, que había un incendio en las inmediaciones de la estación Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el 13 de marzo de este año.

Finalmente, señaló el reciente caso del hallazgo de un supuesto crematorio clandestino con restos humanos, en Iztapalapa, difundido desde el 30 de abril y presentado, incluso, en medios de comunicación como una verdad sin antes haber sido comprobado.

“Falso, no había personas desaparecidas, los documentos que se encontraron o las personas cuyos documentos se encontraron fueron inmediatamente contactadas. (...) No había ninguna fosa clandestina, no había restos humanos; había restos óseos de animales, de fauna canina. Y, por otro lado, tampoco había un crematorio. Imagínense nada más la cantidad de barbaridades que se dijeron con el objetivo de afectar a la ciudad y de afectar al Gobierno de la Ciudad de México, hicimos la aclaración correspondiente y también está en esta sección”, agregó.

srgc