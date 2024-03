Nuevo León busca ampliar y fortalecer lazos con Texas

El gobernador de Nuevo León arranca hoy una gira de trabajo por la Ciudad de Austin, Texas en los Estados Unidos; los días 11 y 12 de marzo.

En su estadía se abordarán temas para fortalecer las relaciones económicas y vínculos de colaboración en diversos sectores.

Acompañan en la gira al mandatario estatal, Iván Rivas, secretario de Economía, Emmanuel Loo, subsecretario de Economía; Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo y Stephan Kipper, subsecretario de Turismo Sostenible de la Secretaría de Turismo.

Sobre el festival de SXSW

Funcionarios de los sectores turístico y económico, en el primer día de actividades participarán en el festival de SXSW donde el titular del ejecutivo realizará la ponencia "The Nuevo León Effect: Mexico's Rise as the main U.S. Trade Partner", El Efecto Nuevo León: El ascenso de México como principal socio comercial de Estados Unidos.

SXSW (South by Southwest) es un evento multifacético que reúne a alrededor de 400,000 profesionales de diversas industrias para compartir ideas, descubrir nuevas tendencias y fomentar la creatividad, catalizar la innovación a través líderes, conferencistas, speakers y figuras influyentes de la la importancia de Elon Musk, Michelle Obama, Mark Zuckerberg, Tim Ferriss, Guillermo del Toro, Selena Gomez, Astro Teller, Alejandro Gzz Iñárritu, etre otros quienes han compartido sus conocimientos y experiencias en un ambiente inspirador y colaborativo.

Más tarde, los representantes del Gobierno Estatal firmarán un convenio con la Texas Association Business, una de las organizaciones empresariales más influyentes en Estados Unidos, cuyo objetivo es representar y promover los intereses de las empresas de Texas en los ámbitos político, legislativo y económico.

Dentro de su estrategia de conectividad aérea, los funcionarios del gobierno estatal participarán en la ceremonia del lanzamiento del Vuelo Austin-Monterrey de Viva Aerobus y en una reunión con el Alcalde de Austin, Kirk Watson para fortalecer su colaboración económica y de desarrollo.

En la reunión con autoridades texanas se proyectarán áreas específicas de interés mutuo, la promoción de inversiones, la mejora de la cooperación en proyectos económicos y la exploración de oportunidades para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas de intercambio entre ambos entes gubernamentales.

Posteriormente se efectuará un networking entre la comunidad de Austin, Texas y los Neoloneses para dar a conocer porque Nuevo León es el Silicon Valley de Latinoamérica, donde se resaltará la cultura y gastronomía nuevoleonesa y el ecosistema emprendedor del Estado.

La Sociedad Mexicana de Parrilleros hará una carne asada, acompañados de un grupo”fara fara” tradicional de Nuevo León y empresarios que presentarán productos regionales.

Además, la comitiva gubernamental suscribirá un acuerdo de colaboración con Green Corridors Green Corridors, LLC (GC), empresa líder en el desarrollo y gestión de soluciones de transporte sostenible y logística verde, que afina una serie de inversiones en el estado.

Para el martes 12 de marzo se concretará una reunión con META para explorar y comprender las aplicaciones actuales en el terreno de la realidad aumentada e inteligencia artificial para extraer el potencial de los gobiernos, particularmente en el ámbito educativo, identificando también posibles sinergias para impulsar el desarrollo conjunto y la eficacia de las soluciones tecnológicas en beneficio de la sociedad.

Dentro de las actividades en el segundo día se llevará a cabo una reunión con la University of Texas en Austin para fomentar una colaboración académica entre la UT y Nuevo León, con el propósito de promover el intercambio estudiantil, así como impulsar iniciativas conjuntas para potenciar el desarrollo educativo entre las partes.

Finalmente se buscará una reunión con The Boring Company para explorar la idea de la construcción de túneles subterráneos en Nuevo León, con la visión de aliviar la congestión del tráfico en el Estado mediante un sistema de transporte subterráneo rápido y eficiente.

