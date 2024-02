"No servirá de nada": diputado rechaza multas por desperdiciar el agua en municipios del Valle de México

La aplicación de multas y sanciones para los ciudadanos que desperdicien el agua potable, que anunciaron algunos municipios del Valle de México, no servirá de nada; solo abrirá las puertas a los abusos y a la corrupción por parte de policías y autoridades locales, aseguró el diputado local Isaac Montoya.

Acusan de que ciudadanos desperdician el agua Foto: Especial

Metro CDMX: estas son las multas y sanciones que recibirás por revender la última edición del boleto

Si desperdicias agua, estas son las multas que tendrás que pagar en el Valle de México

El legislador de Morena señaló que las multas, que en algunos casos, podrían alcanzar más de 10 mil pesos y arrestos de 36 horas, son una medida inservible.

Aseguró que presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados Local para exhortar a los municipios a no aplicar las multas.

En entrevista destacó que actualmente no existen las condiciones para que sancionar el desperdicio de agua en el Edomex, como lo anunciaron Naucalpan, Atizapán, Huixquilucán y Tlalnepantla, a través de modificaciones en sus Bandos Municipales.

“Es inservible, irresponsable, no sirve de nada. ¿Quién va a llevar acabo los arrestos? van a cometerse toda la clase de abusos; es una medida que abre la puerta a una cuestión autoritaria, la represión y coerción. No es la solución en un contexto en el que no se tiene un cuerpo policiaco confiable”, dijo.