Enrique Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara afinan el proceso de aprobación del Presupuesto Constitucional de la UdeG

Con el objetivo de afinar los siguientes pasos en el proceso de aprobación del Presupuesto Constitucional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomeli, se reunieron este viernes en el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde resaltaron la voluntad y capacidad del diálogo que se ha tenido como instrumento para poner a Jalisco por encima de cualquier diferencia o conflicto en la relación institucional entre el Ejecutivo y la universidad.

Alfaro Ramírez dijo que, para precisar y despejar dudas o desconfianzas, se determinó hablar de frente entre el titular del Ejecutivo y el rector de la UdeG, a efecto de dejar del lado el ruido político y concentrarse en temas de interés para las autoridades estatales y universitarias como las actividades sustantivas de los estudiantes de educación media superior y superior, la infraestructura e incremento de la matricula a través de este presupuesto, el cual, afirmó, no se vale que se use en la agenda electoral o para sacar ventaja política.

Resaltó que ve condiciones para que éste se apruebe y hace un llamado a las legisladoras y legisladores de Jalisco a que actúen con responsabilidad y compromiso no solo con la UdeG, sino con los estudiantes que es a ellos a quien realmente van dirigidos este esfuerzo.

“Después de ese momento tan duro, difícil, tenso, creo que es motivo de alegría que hayamos tenido la capacidad de hacer del dialogo una ruta para superar ese conflicto y para poner en el centro a la universidad y a los intereses de nuestro Estado. Lo que no se vale es que haya quien intente darle un manoseo político a esto y que quieran sacar raja en meter este planteamiento a la agenda electoral. Esto no se construyó así, esto no se construyó a través de la lógica de los partidos, se construyó a partir de la idea de replantear la relación entre la universidad y el Gobierno de Jalisco”, señaló Alfaro

Añadió que “yo creo que, desde aquí, desde este lugar que representa tanto (el Paraninfo Enrique Díaz de León), creo que es importante ese llamado a las fuerzas políticas a que actuemos con responsabilidad, así como se recibió la propuesta en un primer momento, ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe la Reforma Constitucional e inicie el proceso de los ayuntamientos, yo veo condiciones”, sostuvo el Gobernador.

Enrique Alfaro Ramírez también dijo que en este tema el único interés que prevalece es el que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad de contar con espacios para prepararse y tener una mejor formación.

El rector Villanueva Lomelí destacó la visión que ha tenido el Gobernador Alfaro desde el Gobierno de Jalisco para que, con un Presupuesto Constitucional, la Universidad de Guadalajara tenga mayor estabilidad en sus ingresos programados de manera anual y así desarrollar la infraestructura o mejoras que se requieren en cuanto a infraestructura y lo relativo la oferta educativa, con capacidad de, a través de este presupuesto, de tener estabilidad y visión a largo plazo.

“Hoy entendemos que en la medida que somos capaces de ir adaptando el diseño de esta relación, creo que estamos construyendo la posibilidad de que esa relación sea productiva y genere no solamente una mejor universidad sino un Estado más fuerte. Hoy la pura esperanza del Presupuesto Constitucional, Gobernador, lo vale todo, ojalá y logremos convencer a los municipios, al Congreso, y bueno, estoy seguro que con tu ayuda podremos tener capacidad de convencimiento.

(Este presupuesto constitucional) le va a permitir a la universidad despolitizarse un poco para no tener la necesidad de estar peleando por presupuesto cada año, que eso implica en ocasiones, la movilización, la presión, y si nosotros tenemos garantizado un Presupuesto Constitucional, nos va a permitir concentrarnos en las tareas sustantivas, que esa es la universidad que yo espero”, destacó el rector.

Finalmente, destacar que tanto el Gobernador como el Rector coincidieron en que se tiene que hacer un proceso rápido en esta aprobación presupuestal, y siempre demostrar que los acuerdos se pueden lograr con madurez y diálogo.