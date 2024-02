Apoya Pablo Lemus presupuesto constitucional para la UdeG

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, refrendó su respaldo a la iniciativa que otorga presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y rechazó que desde su oficina se haya instruido frenar su aprobación, como se difundió la semana pasada.

“Absolutamente falso, yo estoy completamente a favor de que se pueda otorgar un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Estoy completamente a favor y estoy cabildeando con diputadas y diputados para que esto se pueda dar. Me manifiesto a favor como lo hice, y ustedes pueden ver en mis redes sociales, como el mismo día que se presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado, el primero en salir y defenderla fui yo porque formé parte de esa negociación como alcalde de Guadalajara”.

Enfatizó que la aprobación debe ser sin condicionantes, consideró importante que se busque un mecanismo para que la Federación continúe aportando el porcentaje de presupuesto que hasta ahora se ha otorgado o incluso mayor.

Sigue leyendo:

Pablo Lemus, candidato de MC: compromiso con la gente y enfoque ciudadano para Jalisco

MC en Jalisco no se confía a ventaja de Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo: "sabemos de lo que son capaces"

Señala que analizará propuesta de seguridad

Foto: Especial

En otro tema, Lemus Navarro aseguró que no ha habido ningún acercamiento por parte del Gobierno de México sobre la estrategia para brindar seguridad a candidatos durante las campañas electorales. No obstante, adelantó que tendría que analizar la propuesta antes de aceptar la protección.

“Lo que yo no aceptaría es tener una seguridad excesiva que me aleje de la gente o que pueda causar una mala impresión en los municipios o en las colonias, cuando las visite. Es decir, a mí lo que me ha gustado en mis campañas, las dos que he hecho en Zapopan, la de Guadalajara y lo que llevo ahora, es que la gente se me acerque, que me pueda dar un abrazo y transmitir sus preocupaciones”.

Enfatizó que tampoco le han compartido el mapa de riesgo que presuntamente realizaron autoridades federales porque, “ni siquiera existe”.