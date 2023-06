¡Orgullo mexicano! Niño de 13 años termina su maestría en biología molecular

¿Recuerdas qué hacías cuando tenías 13 años? Cuando se lo pregunten a Ian Emmanuel González, un niño originario de Puerto Vallarta, Jalisco, podrá decir algo único: se estaba titulando en la Universidad de Guadalajara.

El joven recibirá en los próximos días su título como Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) y, al mismo tiempo, también será acreditado en la maestría de biología molecular y genética, curso que estudió de forma paralela.

“Desde pequeño me interesó la microbiología, la química, la biología molecular, aunque fueran pocos, ya tenía conocimientos, y mi mamá me inculcó el amor por el estudio, a ella le gustaba mucho estudiar y me compartió ese amor, me lo contagió, porque es contagioso”, señaló Ian Emmanuel en una entrevista concedida a la revista de la Universidad de Guadalajara.

Más allá de su impresionante capacidad intelectual, Ian Emmanuel es un niño normal. Como buen jalisciense, le gustan las tortas ahogadas, el agua de fresa y no duda en señalar que su ídolo futbolístico es el portugués Cristiano Ronaldo.

“Es un futbolista que admiro mucho por su disciplina, por cómo ha trabajado tan duro y, a sus 38 años, sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo, la verdad es mi ídolo y me gustaría conocerlo algún día. Es mi sueño”, destacó.

Una de las ambiciones del joven talento científico es seguir estudiando. En cinco años quiere concluir un doctorado y realizar investigaciones para prevenir el envejecimiento celular y ciertos tipos de cáncer. Mientras tanto, en el presente, ya hizo historia al ser el egresado más joven en los 230 años de historia de la Universidad de Guadalajara.