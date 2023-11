UdeG se une a iniciativa #MEVEO para que estudiantes actualicen sus datos ante INE

Como una iniciativa del sector privado para llamar a credencializar y fomentar la actualización de datos en las credenciales de elector, la Universidad de Guadalajara (UdeG) se sumará a la campaña #MEVEO.

Raúl Flores López, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), explicó que esta es una campaña apartidista, sin colores.

"Lo que queremos es lograr la mayor participación de las empresas, de las personas que se unan y que puedan tener sus credenciales actualizadas. Pero actualizadas no solo vigentes, sino con sus domicilios actualizados. Si no tienen el domicilio actualizado, habrá un gran número de personas que no puedan participar en nuestras elecciones debido a que tienen domicilios foráneos".

La casa de estudios tiene 329 mil 641 estudiantes.

Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), destacó que en la casa de estudios tiene 329 mil 641 estudiantes y la población joven particularmente la población joven son 318 mil 320 que representan el 96.56 por ciento de los de los integrantes de esta comunidad.

"Los rangos de edad, alumnos en educación media superior evidentemente tenemos un segmento de jóvenes que no podrán posiblemente votar o ya están en la etapa en la que por primera vez pueden votar y que por ello necesitan su credencial. Tenemos cuatro mil 484 jóvenes de entre 20 y 24 años en media superior de 25 años y más en media superior porque también tenemos jóvenes en edad más avanzada son mil 294 en total son 186 mil 927 jóvenes en el nivel medio superior", detalló.

A nivel licenciaturas son 136 mil 119 personas de los cuales con menos de 19 años son 33 mil 751 entre 20 y 24 años son 83 mil 133 entre 25 y 29 años son 11 mil 51 jóvenes de 30 a 34 años son 3 mil 482 y 35 años y más son cuatro mil 712.

Los jóvenes tienen hasta el 22 de enero para poder hacer el trámite.

"Estamos hablando solamente de la comunidad estudiantil. Sabemos de la importancia que tiene que aparezcamos en el padrón electoral en esta jornada ha sido la invitación del propio INE y a través de su delegación en el estado de Jalisco y nosotros creemos que este 27 por ciento del padrón electoral que está conformado por jóvenes de entre 18 a 29 años de edad la Universidad de Guadalajara tiene a un número muy representativo de su comunidad estudiantil", señaló.

José de Jesús Mora, representante del vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, explicó que por parte del organismo ya está la Campaña Anual Intensa, en donde le están dando mayor importancia a la inscripción de los jóvenes que cumplen 18 años en el 2024 hasta el día 2 de junio, día de la elección. Estos jóvenes tienen hasta el 22 de enero para poder hacer el trámite.

En Jalisco hay 57 módulos del INE dispuestos a hacer el tramite de credencialización.

"También estamos preocupados por un gran número que tenemos de reposiciones que no se han hecho por robo o extravío. Tenemos también muchas credenciales que no se han recogido. Y que si no se recogen, se van a resguardar para posteriormente, dice la ley, que después de dos años estas se destruyen. Tenemos cambio de domicilio y corrección de datos o reemplazo por vigencia. Eso también estamos haciendo un especial énfasis en que la ciudadanía haga su cambio de domicilio, su corrección de datos, para que estén posibilidades de votar".

Para recoger una credencial que se tramite durante todas estas fechas, incluso hasta el 22 de enero, la fecha límite para recogerlas es el 14 de marzo del 2024.

Son 57 módulos del INE en Jalisco y en 14 de ellos ubicados en la zona metropolitana, se está abriendo también los sábados en un horario de 9:00 a 16:00 horas.