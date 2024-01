Enrique Alfaro destaca reformas aprobadas en Jalisco: afirma que pandemia detuvo el crecimiento

Ante la intención que se tenía al iniciar la administración de refundar a Jalisco, y que debido a la pandemia no se concretó, el mandatario jalisciense celebró que durante su gobierno se presentaron reformas constitucionales "hasta de mayor alcance que lo que me hubiera imaginado con la refundación".

Al mencionar que el Congreso le apoyó para sacar adelante las diversas reformas que propuso a lo largo de su mandato, Enrique Alfaro agradeció, incluso en los temas en los que tuvo diferencias, "siempre ha habido respeto y siempre ha habido voluntad para el diálogo".

Hicimos cambios constitucionales de gran trascendencia

"Yo voy a terminar mi gobierno, continuó, confío con ese agradecimiento y ese reconocimiento a las y los diputados que hicieron posible que estos años se hayan logrado cosas tan importantes, reformas constitucionales tan trascendentes. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia y valoro mucho la aportación que cada una y cada uno de los aquí presentes hicieron en lo individual y en lo colectivo como fuerzas políticas".

Insistió que "no hubo un Constituyente, como lo propuso al inicio de su administración, porque hubo una pandemia, pero hicimos cambios constitucionales de gran trascendencia y todavía vienen algunas reformas que yo creo que van a cambiar la dinámica de Jalisco".

No se descarta salida del Pacto Fiscal

Ante la posibilidad de que Jalisco abandone el pacto fiscal de coordinacióncon la federación, que podría ser una de las reformas pendientes a presentarse en el Congreso, Enrique Alfaro Ramírez dijo que en tanto no hable con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no va accionar al respecto, aunque esta iniciativa si podría concretarse de no tener respuesta.

"Lo reitero, hasta que vea al presidente y agotemos ese tema, no voy a dar el siguiente paso. Espero que sean los próximos días".

El Presidente tenía programada una visita a la entidad el pasado 27 de diciembre, sin embargo se canceló debido a problemas técnicos en la planta de bombeo de El Salto, obra que inauguraría el Ejecutivo Federal a fin de dar inicio con el llenado de la Presa de El Zapotillo.

Andrés Manuel López Obrador visitará Jalisco

Por lo pronto, en los próximos días comenzará, ahora sí, a operar la planta de bombeo de El Salto, esto luego del retraso que se tuvo debido a fallas técnicas debio a que se recibió tarde uno de los equipos.

Con el inicio de operaciones, antes de que termine el mes se estará bombeando un metro cúbico por segundo de la presa del Salto a la presa Calderón y con eso estabilizar los niveles de la presa y evitar cualquier problema de desabasto en la temporada de estiaje este año.

Y ante este arranque, se espera que se retome la visita de Andrés Manuel López Obrador a Jalisco para abordar el tema del Pacto Fiscal, entre otros.

