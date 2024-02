Listo, registro de 8 aspirantes ante el IECM

Trece de los 16 aspirantes a una alcaldía ya presentaron su registro como candidatos ante la plataforma digital del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Ayer quienes se registraron fueron los representantes de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La primera en acudir fue Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, quien es aspirante para la alcaldía Cuauhtémoc.

Reconoció que ya buscó a liderazgos de la demarcación, como Dolores Padierna, y confió en que arrasarán en el proceso.

“Ya la he buscado, ella está esperando sus momentos y yo respeto sus tiempos, pero ya la busqué a ella… con todos, me sentaré, me reuniré y estaré buscando siempre en la unidad”, dijo.

Créditos: (Especial)

También fueron Gaby Osorio y Hannah de la Madrid a registrarse para Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

Acompañadas por el presidente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez, y el representante de este partido ante el IECM, Eduardo Santillán, señalaron que es “tiempo de mujeres” y dijeron están listas para ganar.

También se registró Nancy Núñez para la candidatura de Azcapotzalco. Destacó que “vamos a trabajar en unidad, vamos a regresar la esperanza y la transformación a nuestro querido Azcapotzalco”.

Fernando Mercado formalizó su aspiración por la Magdalena Contreras y expresó que ha mantenido un diálogo con distintos actores políticos de la demarcación para sumar esfuerzos y salir en plena unidad.

Agregó que va a recuperar la Magdalena Contreras, pues al igual que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, él tiene “el respaldo popular, el mejor proyecto, y al mejor equipo”.

Créditos: (Especial)

El diputado federal, Javier López Casarín, se apuntó por la alcaldía Álvaro Obregón y se dijo honrado de representar la candidatura común. “Con gran responsabilidad, entrega y dedicación estaremos trabajando para que continúe la Cuarta Transformación en la Alcaldía Álvaro Obregón”, señaló.

Asimismo, acudieron Gustavo Mendoza, quien busca ser abanderado por Cuajimalpa, y Octavio Rivero, quien buscará regresar a Milpa Alta.

Eduardo Santillán reconoció a Heraldo Media Group que el avance de los registros representa la continuidad de un proyecto en la capital del país.

“Han sido procesos abiertos en donde ha habido competencia que tiene como sustento las encuestas, de tal manera que da como resultado candidaturas sólidas, candidaturas de personas que tienen una gran trayectoria”, dijo.

Por Cinthya Stettin

EEZ