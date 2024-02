“Aliados de impacto”: trabajan en la sociedad civil

Con el objetivo de reconocer a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de la igualdad de género, así como por los derechos de las mujeres, en la categoría de “Aliados de impacto” se nominó a 43 proyectos, los cuales estuvieron divididos en las subcategorías de Logro educativo, Salud y sobrevivencia, y cambio cultural.

HACKADEMY

Programa de alto rendimiento que tiene como objetivo dar experiencia a personas para incluirlas dentro de la economía digital. En 2022, implementaron el programa Sillas for Women In Tech – México, en colaboración con el British Council, con el que buscan diseñar y mejorar mecanismos sostenibles para el desarrollo social y la integración de mujeres y poblaciones vulnerables en el ámbito tecnológico en América Latina.

El reconocimientos a este proyecto fue recibido a manos de Raquel Sánchez, COO y Fernando Gallardo, CEO de Hackademy.

(Foto: Alfredo Pelcastre,

JDS AGENCIA y Azul Olvera)

¿Cuál es el reto más importante que tienen las mujeres que buscan entrar a una carrera STEM?

Raquel: Es un tema de cultural. Muchas chavas me han dicho que se han intentado registrar en carreras de tecnología, y la misma escuela les pregunta si están seguras que quieren esa carrera… recibimos comentarios de que no podemos controlar el espacio que es representado mayormente por hombres, entonces yo creo que es un tema más cultural, y también es un tema de que muchas mujeres no nos creemos los capaces que somos, entonces, considero que también es un tema cultural, que desde chiquita de vengan diciendo que tienes que hacer algo más suave, en su mayoría seleccionamos Marketing, Comunicación, Biología, Psicología, porque desde pequeñas no vienen diciendo que para esas carreras estamos o que estamos hechas como para casarnos, cuando seleccionas una carrera de ingeniera es el típico estas aquí metida mientras de casas, entonces, creo que es un tema relacionado con la cultura y creo que el que haya más eventos como estos, más oportunidad y más visibilidad de las mujeres que están en estas áreas, nos ayuda a romper esta cultura y decir “ok, si hay muchas mujeres aquí, si puedo estar yo dentro de esos espacios y que la tecnología también es para nosotras”.

¿Por qué es importante que en carreras STEM las mujeres tengan más presencia?

Fernando: A diferencia de mi socia, yo lo veo principalmente como un tema de números, el déficit a nivel mundial es de 40 millones de desarrolladores de software, las mujeres son de 48 al 51 por ciento de la población mundial, de ocho mil millones de habitantes, económicamente, socialmente, como lo queramos ver, el dejar fuera a las mujeres de esta industria, lo único que hace es que estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo oportunidades y más en zonas como México y Latinoamérica completa que se nos han pasado todas estas hondas tecnológicas, la economía del conocimiento, la economía digital por berrinches culturales. Quien realmente quiere entrar a esta industria, no deberíamos tener este sesgo, adelante y tenemos que apoyarlo. En este momento es abrir estos espacios porque necesitamos a las mujeres dentro de esta industria.

MENSTRUACIÓN DIGNA

Colectiva feminista que promueve el acceso a una menstruación digna a través de cambios legales y educación. Promovió la eliminación de IVA a productos sanitarios para mujeres, además de que, en diversos estados de la República mexicana ha entregado, de manera gratuita, estos productos principalmente a mujeres en condición vulnerable.

Anahí Rodríguez, fundadora de Menstruación Digna fue quien recibió este reconocimiento.

¿Por qué es importante poner en la mesa el tema del acceso a una menstruación digna?

Es muy importante porque justamente, muchas personas no logramos visibilizar que para muchas niñas, en especial, es una barrera para acceder a derechos, en el tema de la educación que creo es el más visible, 7 de cada 10 niñas han dejado de ir a la escuela a causa de la menstruación, es muchísimo, no solamente porque no tengan toallas o demás, sino porque a veces no hay infraestructura, no hay baños o hay burlas de sus compañeros o el profesor no las deja ir al baño más de una vez, entonces creo que, visibilizar eso incluso cuando van creciendo muchas mujeres han dejado de ir al trabajo por lo mismo, y por eso los permisos menstruales, pero entonces estamos hablando de que ya hay una desigualdad de género y si queremos hablar de una igualdad sustantiva real, el tema de la menstruación es central y no solamente en el tema de la menstruación en sí, sino también la menopausia que también se está poniendo sobre la mesa todo el ciclo reproductivo de la mujer es importante y por eso se tiene que hablar, además el estado es garante de derechos y como tal tiene que garantizar el acceso a esos mismos derechos.

En el tema de acceso a una Menstruación digna, ¿en qué punto nos encontramos?

Vamos muy bien, creo que de los países sobre todo en Latinoamérica, México es uno de los más avanzados, tenemos una Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual que se hizo de la mano de Essity Latinoamérica y de Unicef México, que nos muestra el panorama de cómo vivimos la menstruación acá y eso uy pocos países lo tienen. Ya no tenemos IVA por productos menstruales, que eso en Latinoamérica sólo tres países no lo tienen, entonces es un avance muy grande, y sobre todo en gratuidad, hemos empezado el cambio de leyes en educación para que por el momento se le dé de manera gratuita toallas, tampones y copas a niñas en las escuelas. Ojalá en un punto lleguemos a que se nos den a todas las personas, entonces creo que vamos por buen camino, ahorita se está viendo el tema de las licencias menstruales que es un avance increíble, que sí, hay muchos matices, sobre todo el tema del acceso a la salud que muchas mujeres en nuestro país como sabemos, están en el trabajo informal y no tiene esta derechohabiencia, pero fuera de eso creo que vamos avanzado a pasos muy grandes, ahora, te digo sólo falta que le asignen más dinero, para que pueda llegar a más personas.

MÉXICO ¿CÓMO VAMOS?

Iniciativa plural conformada por un grupo de expertos en Economía, comprometidos con impulsar el crecimiento acelerado y sostenido del país. Asimismo, se han convertido en un aliado para quienes buscan informarse, impulsar el cambio y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos con la creación del estudio “Mercado laboral y brechas de género”.

(Foto: JDS AGENCIA)

Sofía Ramírez, CEO del proyecto fue quien recibió el premio.

En lo que se refiere a brecha salarial, ¿en qué punto crees que nos encontramos?

Yo creo que en términos de brecha salarial no hay una única brecha salarial, dependiente una vez más de qué nivel educativo tienes, dependiendo de tu adscripción cultural, por ejemplo si perteneces o no a un pueblo indígena, vas a encontrar brechas mayores o menores, que si te refieres solamente a mujeres urbanas de nivel educativo de profesional o más, entonces hay muchas brechas y esas brechas, además son interseccionales, entonces, mientras no hayamos revisado los orígenes de esas brechas, no vamos a poder avanzar.

¿Cómo impactaría que hubiera una equidad salarial?

De entrada lo importante no es que ganemos lo mismo, lo importante es que tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y después acceder a las mismas posiciones por supuesto por mismo trabajo, mismo esfuerzo, misma paga, pero realmente, ahorita en este momento en el tiempo, lo que tenemos son barreras al acceso, a la vida profesional, porque las mujeres en México de hoy tienen más años de educación formal en promedio, que los hombres, entonces no sólo es el acceso a la educación, es el acceso a las oportunidades y al uso del tiempo durante su periodo productivo el que hace que no podamos avanzar.

