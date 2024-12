Cinépolis recupera audiencia

Con conciertos, principalmente de grupos coreanos, películas emblemáticas, documentales y eventos culturales, la vertical de Cinépolis +Que Cine vendió más de seis millones de boletos en 2024, un millón por encima que el año anterior, comentó Marco García de la Cruz, Deputy Director Content & Event Cinema de la marca.

“Tan solo con los conciertos de Taylor Swift vendimos 600 mil boletos y con el grupo coreano BTS fueron otros 400 mil más, son cantidades importantes de audiencia, son como cinco o seis estadios Azteca llenos por cada artista”, señaló el directivo en entrevista con El Heraldo de México.

El directivo explicó que el concepto lleva cinco años y va en constante crecimiento.

“Ha sido un fenómeno que nos ha llevado a cambiar la manera de operar en la salas, porque a diferencia del cine tradicional en donde se pide guardar silencio, estar sentado, aquí es lo contrario, sobre todo en los conciertos y partidos de futbol, ya que los asistentes gritan, cantan, se paran y bailan, hay mucho moviento”.

Cinépolis aprovecha sus redes sociales para interactuar con los espectadores, ya que a través de las plataformas programan las películas o conciertos que demanda la audiencia.

García explicó que por ejemplo películas como Coraline, en su 15 aniversario, o el reestreno de This Is Us de One Direction, fueron solicitados por las redes.

“Estamos en negociaciones para proyectar algunos juegos del Mundial de Futbol a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, así como del Mundial de Clubes”, indicó el directivo.

+Que Cine iniciará 2025 exhibiendo películas de Anime, así como una coreana de ciencia ficción: The Moon, sobreviviente.

PAL