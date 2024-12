Centros de Integración Juvenil y el Consejo de la Comunicación celebraron la premiación del Concurso de Talento Musical

La música ha sido un reflejo de la realidad de los jóvenes a lo largo del tiempo, y en la actualidad, se observa un fenómeno preocupante: la presencia de letras que promueven el individualismo, la violencia, el consumismo y la normalización del uso y venta de drogas. Este fenómeno tiene un impacto directo en el estilo de vida de los jóvenes y en los entornos donde se desarrollan.

Con el objetivo de impulsar el ingenio de las juventudes mexicanas para ser agentes de cambio social y generar una contrapropuesta musical, y en línea con el planteamiento de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de exaltar temas culturales y promover otra visión del país con una nueva narrativa, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y el Consejo de la Comunicación (CC) organizaron el Concurso de Talento Musical “Tumbando letras”, dirigido a jóvenes de 12 a 29 años.

Mediante un video como solista, dueto, trío o grupo, se interpretaron canciones con mensajes que generan alternativas de cambio para las juventudes y la comunidad. Se recibieron 109 trabajos de 23 estados del país; los géneros musicales en los que se participó fueron rap, corrido tumbado, cumbia y reguetón, y los ejes temáticos fueron: Consumo, carros, fiestas y drogas; Lo que soy no se compra ni se vende; y No es no. Del total de participantes 34 por ciento fueron mujeres y 66% fueron hombres.

Los ganadores de la categoría de 12 a 17 años son:

Primer lugar: David Emanuel Becerra Franco, de Aguascalientes, Aguascalientes con su canción de rock “Lo que soy”.

Segundo lugar: Ángel Uriel González González, de Salamanca, Guanajuato, con su canción de trap “Game Over”.

Tercer lugar: Irvin Alejandro Rojas Zacarías, de la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México, con su obra de rap “La Vida”.

Menciones honoríficas

También recibieron menciones honoríficas: Silvia Macrina Vargas Tafolla, de Cuernavaca, Morelos, con su cumbia titulada “No es no”; y la agrupación Locos de Santocho, conformada por Rogelio Daniel Martínez Pulido y Leonardo Danilo Mendoza Ramírez, de Coyoacán, Ciudad de México, con su rap titulado “Perdido en la acera”.

Los ganadores de la categoría de 18 a 29 años son: Primer lugar: Víctor Erick Chías Hernández, de Aguascalientes, Aguascalientes, con canción de rap “Lo esencial”.

Segundo lugar: la agrupación Diana y los Primos, conformada por Diana Jaimes Pérez, Jesús Morales Soto, Yahir Morales Méndez, de la comunidad Dr. Mora, Guanajuato, con su corrido “Hoy en día”

Tercer lugar: Galilea Jiménez Baltazar, de Manzanillo, Colima, con su cumbia “Mi esencia”.

También recibieron menciones honoríficas: Héctor Alyahir Ramírez Rodríguez, de Guadalupe, Zacatecas, con su rap titulado “Eterna Juventud”; Silvestre de Jesús Arámbula Garibay de Iztapalapa, Ciudad de México, con su rap titulado “Arte”; Gamaliel Vázquez Cadena, de Tlalnepantla, Estado de México, con su obra rap “54 Días”, y Diego de Jesús Carrasco Guarneros, de Puebla, Puebla, con su obra del género reguetón titulada “Ring”.

Primeros lugares obtuvieron 12 mil, 8 mil y 5 mil pesos

Los 3 primeros lugares de cada categoría obtuvieron 12 mil, 8 mil y 5 mil pesos, respectivamente. Además, los ganadores del primer lugar de cada categoría recibieron un equipo de sonido profesional donado por Mixup; la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte donó ropa deportiva, y el Consejo de la Comunicación otorgó smartphones, audífonos, bocinas inteligentes, juegos de mesa y libros.

El jurado estuvo integrado por especialistas del ámbito musical de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), así como directivos de Mixup, Warner Music, Sony Music, Ticketmaster, Freestyle Master Series (FMS) México, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Consejo de la Comunicación. Para conocer los videos de los trabajos ganadores y menciones honoríficas, da click en el siguiente enlace de YouTube https://bit.ly/GanadoresConcurso-TumbandoLetras

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del INBAL. La doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de CIJ, resaltó el talento y la creatividad de todos los participantes del concurso. Explicó que la música no sólo narra historias sino que también construye realidades, lo que la hace un elemento útil para establecer una sociedad pacífica. También agradeció el apoyo de las diversas instituciones que donaron premios; a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que proporcionó habitaciones de hotel para las y los ganadores, y reconoció el esfuerzo de los Patronatos de Salamanca, Colima, Manzanillo, Tecomán, Zacatecas, que consiguieron los viáticos para los jóvenes y sus acompañantes.

Felicitan a CIJ por el esfuerzo en favor de las juventudes mexicanas

El licenciado Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República, felicitó a CIJ por el esfuerzo tan grande que se realiza en favor de las juventudes mexicanas, y que colocan a la institución como el espacio profesional de atención a la juventud más importante del país. Reconoció que si bien el arte, la cultura y la educación son los elementos básicos para la transformación, también son necesarias la capacidad de escuchar a los demás, de aprender de otros, y de acompañarnos: “no estamos solos. Contamos con nuestras familias y con gente solidaria y profesional, como los trabajadores de CIJ”.

La licenciada Miriam Carrillo López, directora de Prevención de CIJ, explicó que la ceremonia se llevó a cabo en el marco del 55 aniversario de la institución, por lo que el evento es todavía más significativo. Agregó que es necesario que los jóvenes participen en la creación de una contrapropuesta a las corrientes musicales que exaltan el narcotráfico, normalizan la violencia contra las mujeres y promueven el consumo de drogas, ya que representan una realidad dañina para la población.

Incentivan creatividad de jóvenes

Al evento asistieron el maestro José María Izábal Martínez, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en México; Esther Massry Furszyfer, directora de Mixup; Ana María Arroyo Salhuana, directora general de Ticketmaster; el licenciado José María Serralde Ruíz, director de la coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, en representación de la licenciada Alejandra de la Paz Nájera, directora del INBAL; el licenciado Fabián Piña Alvarado, socio de Nacional Capital FMS México; Diego Alexis Aguilar Silis, encargado del Despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional, en representación del licenciado Abraham Eugenio Carro Toledo, director del IMJUVE; la maestra Teresa Hernández, directora de Alianzas Estratégicas y Marketing Promocional, en representación del licenciado Salvador Villalobos, presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación; David Cárdenas Luna, coordinador del Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del INBAL; la maestra Rosa María Vizconde Ortuño, directora de Administración de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA); la licenciada Lucero Lozano Vilchis, directora general de Supervisión y Seguimiento del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en representación del maestro Neftalí Said Pérez González, titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras personalidades.

Desde hace más de 20 años Centros de Integración Juvenil realiza concursos nacionales que incentivan la participación en la creación de mensajes para jóvenes que promuevan estilos de vida saludables y la prevención de adicciones.

