Bazar de Bandas de invierno 2024: fecha, lugar e invitados

Llega a la Ciudad de México una nueva edición del Bazar de Bandas 2024. A través de las redes sociales del evento se dio a conocer que habrá una edición de invierno para finalizar el año. Podrás disfrutar de toda clase de actividades rocanroleras y por un precio más bien significativo para el público general.

Bajo la consigna "tu banda favorita no cobra aguinaldo", se unirán un montón de invitados musicales tanto nacionales como internacionales para realizar una venta masiva de mercancía. La cita es en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México el día domingo 8 de diciembre de 2024.

¿Qué podrás encontrar en el Bazar de Bandas? Claro, principalmente habrá invitados musicales, pero también podrás convivir con tus músicos o bandas favoritas de la escena independiente. Muchos de ellos estarán presentes y venderán su mercancía como ropa, stickers, pines, botones, discos, cassettes, vinilos, pósters, entre otras tantas cosas.

Habrá venta de merch, convivencias, conciertos y sk8. Crédito: Facebook oficial

Bazar de Bandas Navideño 2024: ¿dónde es, cuándo es y cuánto cuesta?

El Bazar de Bandas Navideño está planeado para realizarse únicamente un día, el domingo 8 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Parque Bicentenario de la Alcaldía Miguel Hidalgo. La entrada únicamente cuesta un peso y pueden ingresar personas de todas las edades.

Este parque se ubica en la Av. 5 de Mayo 290, colonia San Lorenzo Tlaltenango. Para llegar no necesitas hacer una gran travesía, únicamente deberás ingresar al Sistema de Transporte Colectivo Metro que tiene un precio de 5 pesos por viaje y dirigirte a la Línea 7 o "Naranja" para bajarte en Refinería.

El precio es significativo y se utiliza para pagar todo lo que hay alrededor del evento. Solamente costará un peso ingresar al inmueble, y tendrás acceso a todos los conciertos que habrá, así como a la zona de venta de merch donde estarán esperando los expositores, además de las actividades como el skate park, etcétera.

El Parque Bicentenario albergará el evento. Crédito: Facebook oficial

Invitados al Bazar de Bandas 2024

En el Bazar de bandas habrá algunos invitados internacionales como Bandalos Chinos, Esteman, La La Love You, Helian Evans, Kenya Saiz, Marc!, Peces Raros y Poder Fantasma, pero la mayoría de los exponentes que podrás encontrar son meramente mexicanos y algunos forman parte de la escena independiente.

Hay que apuntar que no todas las bandas o músicos van a estar presentes, algunos sí van a tocar como La Gusana Ciega, Molinette Cinema, Kenya Saiz, Ladrones, Wiplash, Pedro y el Lobo, Renee y Marter Soma. Los horarios están por confirmarse y puedes consultarlos en sus redes sociales oficiales

Esta es la lista de las bandas o artistas mexicanos y mexicanas que van a estar presentes en el bazar de bandas de invierno 2024 con su mercancía:

17/89, Accidents, Aczino, Adhara, Akil Ammar, Alan Sommer, Andie Gago, Andrés Obregon, Andru, Anthrés, Aurum, Austin Tv, Barney Gombo, Bengala, Beta, Black Bear, Blegh!, Blnko, Blues Demons, Boreal Grizzly, Bratty, Caloncho, Caroh, Cemican, Chingadazo de Kung Fu, Corintia, Cuatro Y Medio, Dave Crimson, De Nalgas, Deaf, Delux, Descartes A Kant, Distor, División Minúscula, Donovan Morales, Dread, Dresden Wolves, Drims, Dval, Ed Ville, El Pillín, Elli Noise, Emiliano Athie, Enjambre, Estereo Waves, Detroit, Fer Casillas, Flecha Al Aire, Fobia, Gayo Valdez, Go Golden Junk, Gore And Carnage, Grisly, Hay Un Dinosaurio, I Can Fly, Insite, Javier Blake, Joliette, José Madero, José Y El Toro. Consulta aquí bandas y expositores. Crédito: Facebook oficial

La Gusana Ciega

La Texana

Lack Of Remorse

Ladrones

Las Fokin Biches

Lethal Creation

Lng/Sht

Los Animales También Se Suicidan

Los Chotgun, Los Elásticos

Los Frankys

Los Outsaiders

Los Pardos

Los Romanticos De Zacatecas

Los Vandidos

Los Viejos

Luzer

Macken Xii

Malcriada

Marter Soma

Masappan, Max Chinasky, May Sunday, Miki Milk, Mochis Bendito, Molinette Cinema, Molotov, Monde, Monte Carlo, Monte Casino, Moorelo, Muñeki77A, Nadiescucha, Nuno, Odisseo, Pájaros Vampiro, Papipérez, Pedro y el Lobo, Percance, Plutonio De Alto Grado, Porter, Proof, Random V.

Rebel Cats, Renee, Resorte, Robot95, Rojoazul, Rosk, Roy Zamudio, S7N, Sabino, Sad Saturno, Samantha Barron, San Pascualito Rey, San Venus, Say Ocean, Serbia, Seren, Serpyants, She No More, Siddhartha, Silverio, Simpson Ahuevo, Sisster, Smash-O, Sputnik, Strawberry Pom. Consulta la cartelera de conciertos en sus redes. Crédito: Facebook oficial

Te Vi En Un Planetario, Technicolor Fabrics, The Quiet Brothers, The Real Antonios, The Shelter, The Supuestos, The Warning, Thermo, Tino El Pinguino, Todos Los Muertos, Toser One, Tufic, Vanessa Zamora, Venemous, Walls, Wiplash, Wuicho Kun, Yugen, Yuno, Zxmyr.

