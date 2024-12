Inauguran FIL y nombran nuevo presidente a Trinidad Padilla

Trinidad Padilla López, será el nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), así lo anunció el Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, durante su discurso de inauguración.

El anterior presidente de la FIL, fue el ex rector Raúl Padilla, quien murió en abril del 2023 y luego de su deceso, Villanueva Lomelí había prometido que no haría nombramiento en este sentido porque nadie podría ocupar el lugar de Raúl Padilla.

Sin embargo, dijo que a petición de la rectora electa de la UdeG, Karla Planter, rompe su promesa y anunció al hermano de Raúl, Trinidad Padilla, como nuevo presidente de la Feria del libro más importante del mundo y, aunado a este anuncio, ratificó también a la actual directora Marisol Schulz y su equipo para mantenerse al frente de la organización de este evento.

Foto: Mayeli Mariscal

"Ayer Karla me dijo a quién quisiera ella nombrar y me sugirió si pudiera hacer uso de mis atribuciones para su decisión y que eso se pudiera hacer desde esta Feria y no esperar hasta que ella fuera rectora. Y queremos anunciarles que romperé mi promesa y el día de hoy nombraremos al licenciado José Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional de Libros. Para eso adelantamos el proceso, para tomar decisiones en conjunto, así que quería Karla, siga usando mis atribuciones, yo firmo y tú decide de aquí a marzo", anunció.

Con un discurso colmado de figuras y referencias literarias de "groupie" Villanueva, le mostró su admiración a Karla Planter a quien le pidió que al igual que el personaje de Momo del escritor Michael Ende, no cambie su capacidad de escuchar antes de hablar y de decidir.

"Nuestra universidad es una mente colectiva y saber escuchar es clave para mantenerla en sintonía. Por todo esto, querida Karla, simplemente sigue siendo como es, sigue siendo como Momo. Escucha, escucha a todos. Nunca dejes de escuchar antes de actuar. Nunca dejes de escuchar antes de decidir".

Destacó el trabajo que la rectora electa ha realizado durante 12 años al frente de FIL Pensamiento, "estoy segurísimo que nos llevarás a nuevos horizontes para seguir siendo fuente de la educación y de la cultura en todo el occidente de México".

Con la voz entrecortada, Villanueva Lomelí quien dejará la rectoría en marzo del 2025, expuso: "Me despido en esta edición de la fil como rector, pero regresaré toda la vida como lector y no es amenaza. Bienvenidos a la Feria Internacional de Libros".

Con España como país invitado, inicia la 38 edición de la FIL Guadalajara

Con el lema "Camino de ida y vuelta", el programa literario de la delegación española fue coordinado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, con la presencia de figuras como Rosa Montero, Elia Barceló, María Duelas, Fernando Aramburu, Irene Vallejo, entre otras.

La Feria que inicia hoy 30 de noviembre concluirá el próximo 8 de diciembre y es la edición 38 con un amplio programa de presentaciones de libros, charlas, conciertos, talleres para niños y cientos de actividades más en Expo Guadalajara.

Marisol Schulz, directora de la FIL y actual presidenta en funciones de este evento, luego de agradecer la ratificación al frente de la organización de este evento junto con su equipo, expuso que durante nueve días, la Feria albergará a referentes de la literatura, más de 857 escritores de 43 países y 19 lenguas y se preven más de 620 presentaciones.

En esta edición se espera la participación de figuras como el tanzano Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura y otras escritoras y escritores como Irene Vallejo, Jordi Sierra i Fabra, Luis García Montero, Nouri Al-Jarrah, Ioana Pârvulescu, Dylan Brennan, Claudia Durastanti y Cristina Rivera Garza.

Otros autores serán Luis Mateo Díez, Elia Barceló, María Dueñas, Sergio Ramírez, Samuel Shimon, María Fernanda Ampuero, Antonio Ortuño, Héctor Abad Faciolince, Gioconda Belli, Joana Marcús y Alice Kelle.

El programa incluye 623 presentaciones de libros y 18 mil profesionales del libro provenientes de 58 países, quienes participarán en 140 actividades programadas para ese sector.

En los 43 mil metros cuadrados de exhibición de Expo Guadalajara se ofertarán más de 450 mil títulos, de dos mil 240 editoriales, y se espera una asistencia de más de 850 mil personas durante los nueve días de la feria.

En el programa de FIL Pensamiento participarán destacados intelectuales como Manuel Castells, Cuauhtémoc Cárdenas, Gianfranco Pasquino, Yásnaya Aguilar, Adina Chelminsky, Maruan Soto Antaki y Alan Riding, y más de 200 personalidades, de más de doce países.

"Salte de la raya", el programa de FIL Niños se centrará en obras literarias con mil 500 sesiones de 17 talleres enfocados en el fomento de la literatura y la escritura creativa, así como 33 talleres espontáneos entre autores y el público infantil, y 77 funciones de compañías de México, España, Argentina, Venezuela y Brasil.

En FIL Ciencia se explorarán aspectos de la evolución humana y la importancia de los minerales para el origen de la vida con expertos como el geólogo español Juan Manuel García Ruiz, quien dictará la conferencia "El poder de los cristales". Además de la participación del paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga en la charla “Si yo fuera un neandertal”; del prominente arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma y su homólogo Leonardo López Luján en “Viaje a los orígenes de la arqueología mexicana”.

Finalmente, como parte de los festejos por los 30 años de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, en la FIL se instalará el Pabellón de la UdeG, con todas las publicaciones de la Editorial Universitaria, así como de los centros universitarios y de la librería Carlos Fuentes.

