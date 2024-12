Mediante el cómic, ofrece una mirada fresca a la guerra que cambió al mundo

Desde hace años, la novela gráfica y el cómic han dejado de ser considerados un simple entretenimiento y han escalado a la categoría de arte, gracias no solo a la maestría de los dibujantes, sino a los temas que abordan.

El elegido por el célebre ilustrador y creador José Luis Pescador es, quizá, uno de los más apasionantes para los mexicanos: la historia de la conquista de Tenochtitlán, la cual aborda desde una narrativa cercana, pero siempre cimentada en datos verificables.

“La caída de Tenochtitlán es una guerra que cambió el rumbo del mundo. Ahí empezó la globalización, de alguna manera, ahí empezó a tomar forma el mundo actual que conocemos.

“Creo que al intentar dibujar a los personajes, a los guerreros águila o jaguar, todo eso resulta tan complejo que creo que es difícil resistirse a un coctel así para un dibujante”, señala, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Una historia neutral

Atoctli, el hijo de un comerciante de aguamiel, es el guía de esta historia que repasa algunos de los episodios más importantes de la incursión europea en territorios americanos, narrando más allá de la gran historia, los pequeños relatos cotidianos.

“El cómic tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo posible, restaurar todas las ciudades que existieron, los trajes, las armaduras, y me di a la tarea de investigar un poco, que yo creo que es la parte más ardua de todo cómic histórico.

La narrativa de este cómic ha gustado a los fanáticos del género. Foto: Cortesía

“Podemos ver las historias de estos personajes en su vida diaria, creo que ahí se vuelve más importante el acontecimiento humano que la discusión política de si estos son los buenos, porque también superar esa visión de binomio de bueno y malo, perdedores y ganadores, creo que eso ya puede enriquecer la narración”, explica.

El proyecto, que comenzó hace 24 años cuando Pescador trabajaba en un proyecto llamado La Conquista de México, ha logrado una buena aceptación lo mismo entre entusiastas de la historia que de los cómics.

“Creo que se está leyendo el cómic bastante y lo leen aquí, se interesa en gente de otros países, y poco a poco se va abriendo camino. No debe ser espectacular, porque Netflix no me ha llamado para hacer una serie, así que no debe ser tan espectacular, pero ha sido muy buena la recepción.

Los cuatro tomos de La caída de Tenochtitlán ya están en librerías. Foto: Cortesía

“Les gusta mucho a los amantes del dibujo, a los amantes de los cómics y a la gente que le gusta la historia, pero que no lee cómics. A mí me parece algo importante eso, porque los que hacemos cómics nos acostumbramos a leernos entre nosotros, pero también esto está llegando a gente que no lee cómics, que nunca pensó que podía leer un cómic sobre un tema que le interesara”, concluye.

La caída de Tenochtitlán, novela gráfica en cuatro tomos, está disponible en librerías como El Sótano, donde puedes adquirirlos en precios que van de los 255 a los 319 pesos.

