Cuestionario de Proust. Respuestas de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PERSEVERANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL COMPROMISO.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA SENSIBILIDAD, LA DISPOSICIÓN A COLABORAR Y LA GENEROSIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA SORORIDAD Y LA
EMPATÍA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD Y LA ELOCUENCIA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO VER A MI FAMILIA TANTO COMO QUISIERA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCUCHAR MÚSICA.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UN MUNDO EN EL QUE PREDOMINE LA PAZ, LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA GUERRA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA ARTISTA, COMPOSITORA O DIRECTORA DE ORQUESTA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: LA SELVA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ME ENCANTA LA COMIDA MEXICANA. PREFIERO EL MEZCAL Y EL VINO TINTO, DEPENDIENDO DEL PLATILLO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LAS ORQUÍDEAS.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: AMPARO DÁVILA, MARGUERITE YOURCENAR, CLARICE LISPECTOR Y J. M. COETZEE.
15. TUS POETAS FAVORITOS: ROSARIO CASTELLANOS, FERNANDO PESSOA Y GABRIELA MISTRAL.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: APOLO, EL DIOS GRIEGO CREADOR DE LA MÚSICA Y LAS ARTES.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ELLEN RIPLEY.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHN ZORN.
19. TU PINTOR FAVORITO: TENGO DOS PINTORES FAVORITOS: MARK ROTHKO Y VICENTE ROJO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: SILVESTRE REVUELTAS, PRODIGIOSO E INDÓMITO MÚSICO Y COMPOSITOR, QUIEN FUE CLAVE EN LA CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD SONORA DE NUESTRO PAÍS.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSARIO IBARRA DE PIEDRA.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LEONA, LUC.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NINGUNA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: LOS DICTADORES: PINOCHET, FRANCO, VIDELA.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: ADMIRO EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LOS ACONTECIMIENTOS REVOLUCIONARIOS. POR EJEMPLO, EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LA LABOR DE LAS SOLDADERAS O ADELITAS.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: IMPULSÉ, GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y A LA AYUDA DE MIS COLEGAS, UNA REESTRUCTURA A LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DERIVÓ EN UNA REFORMA PUBLICADA EL 15 DE JUNIO DE ESTE AÑO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE Y ENTUSIASTA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: A LOS ERRORES QUE NO SON MALINTENCIONADOS.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: TRANQUILA Y SATISFECHA DE MI VIDA
31. TU LEMA FAVORITO: LA IMAGINACIÓN AL PODER.
PAL