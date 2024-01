Familia de Sandra Paola exige que se mantenga el arma con el que su agresor intentó matar a su pareja

Mañana se llevará a cabo la audiencia intermedia, es decir, en la que el juez determinará si se admiten o no las pruebas en el caso de Sandra Paola, quien es víctima de intento de feminicidio por su exesposo Alejandro "N".

Por ahora, a Sandra Paola y su familia le preocupa que el juez quite de las pruebas el arma con la que le atacó ese día, hace casi un año luego de ser golpeada brutalmente a punto de casi asesinarla, y que aunque sobrevivió, hoy padece diversas secuelas de salud, algunas permanentes.

Aunque su recuperación avanza lentamente, ella no ha bajado la guardia Foto: Especial

"Lo que yo quiero es justicia, nada más, nada menos. Quiero poder vivir tranquila, sabiendo que mi agresor está custodiado y en la cárcel. Lo que me preocupa es que el juez quede quitar de las pruebas el arma con la que me atacó ese día, hace casi un año. Si lo quitan, lo que pasaría es que mi carpeta va a estar más débil. Y puede tener un buen ejercicio o salir antes. Con lo cual me parece totalmente injusto e inadecuado", comentó Sandra Paola.

El arma es una prueba crucial

La víctima insiste que el arma con la cual su atacante y expareja, accionó en su contra, debe permanecer como una de las principales pruebas en el delito de intento de feminicidio.

"Me parece inadmisible que quieran darle la pena menor haciendo mi carpeta más débil. Es decir, quitando las pruebas que son contundentes. En teoría -añade- cuando lo imputaron, aún no encontraban el arma que estaba en mi camioneta que él se robó. Muy bien. El día que él se robó, que lo imputaron y lo arrestaron, fue el domingo lunes, el siguiente a que me atacó. La camioneta la encontraron días después donde estaba el arma. Entonces, como no lo tenían, quieren decir que no estaba cuando lo arrestaron".

Sandra Paola está actualmente bajo tratamientos costosos que han sido pagados por sus propios medios y también sus hijos reciben atención psicológica por los daños que representa el observar la agresión hacia su mamá que ejerció su padre.

"Tengo el brazo con dolor constante, es una secuela que me arrastró, del coma que estuve inducida. Los dolores en la cabeza fueron los que causaron la dificultad del habla y aún tengo tratamientos y me van a hacer una intervención; aún falta una cirugía de la cabeza, aún falta mucho por recorrer. Aún tengo mucho que intentar para recuperar lo que se puede recuperar".

Hijos de Sandra reciben apoyo psicológico

En el momento en que Alejandro N., agredió a Sandra Paola, estaban presentes sus hijos de cinco y nueve años de edad, ambos reciben apoyo psicológico.

"Es un duelo que están llevando ellos. Cada quien tiene su dolor. Y están yendo con psicólogos cada semana. Pero sí van a tardar porque fue muy traumatizante lo que vieron. Mi hija incluso dice que su papá no pensó en ellos, porque querer quitarles a su madre no era justo.