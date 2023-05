Sandra Paola, sobreviviente de feminicidio, da fuerte mensaje en su cumpleaños: "Hoy estoy viva de milagro"

Sandra Paola García Vázquez, cumple años este día, y lo celebró colocando un mensaje en su perfil de Facebook en donde, además de agradecer a quienes han seguido su proceso desde que fue atacada brutalmente por su expareja el pasado 4 de febrero, agradece seguir con vida.

"Cuando desperté estaba aún cubierta de escombros. Escombros de una vieja relación narcisista. Escombros de culpas y responsabilidades erróneamente adjudicadas, un peso que erróneamente cargaba… una penitencia que equivocadamente creí que merecía".

El sábado 4 de febrero, su expareja Alejandro O., la agredió delante de sus dos hijos de ocho y cuatro años, para después huir en el auto de Sandra, temiendo haberla asesinado.

"Cuando desperté después de ese 4 de febrero en el que fui víctima de un brutal ataque por parte de mi ex pareja quien me dejó por muerta, me di cuenta que iba a ser un camino largo y difícil para recuperar todo lo que me fue arrebatado; mi ex pareja, que quiso arrebatarme la vida, me quitó la posibilidad de acompañar a mis hijos en su día a día… llevarlos e ir por ellos a la escuela ya que no me es posible manejar, preparar su comida, ayudarlos con sus tareas… las heridas y secuelas en mis manos no me permiten arroparlos por las noches. Las heridas y secuelas psicológicas no me permiten dormir por la noche. Perdí mi independencia y desempeño en mi vida profesional", continúa en su mensaje.

Ella, fue trasladada al hospital y permaneció ahí por más de 40 días, con coma inducido primero, debido al grado de ansiedad y estrés en que se encontraba y posteriormente, al estabilizarse, fue sometida a varias cirugías para aminorar y buscar reparar los daños causados por el agresor, cuya defensa buscó que se le disminuyera la gravedad de sus delitos, en lugar de feminicidio en grado de tentativa por lesiones y que el delito de robo calificado (por huir en el vehículo de Sandra) quedará en abuso de confianza.

Aunque su recuperación avanza lentamente, ella no ha bajado la guardia

Hoy, Sandra Paola, cumple 39 años de edad y sabe que hay mucho amor a su alrededor y personas dispuestas a acompañarla. "Hoy, 8 de mayo de 2023 desperté para cumplir un año más de vida. Un año de lecciones, aprendizajes y dolorosas realidades".

"Hoy vivo de milagro para cumplir un año más. Un año más de enseñanzas… Aprendí que es más importante vivir y disfrutar de mis hijos y mi familia, que lo que sea que pueda o vaya a perder. Llegué a pensar que nunca iba a poder hablar ni caminar, pero aun así valía la pena luchar por quedarme. Tenía que estar en la oscuridad para ver la luz".

Aunque su recuperación avanza lentamente, ella no ha bajado la guardia y sus hermanos Janette y Rodrigo, quienes mantuvieron la información constante en redes sociales y a medios de comunicación sobre el estado de salud de su hermana, han reconocido que es una guerrera dispuesta a salir adelante por sus hijos.

"Conforme van pasando los días -añade en su mensaje- me voy dando cuenta de la importancia de contar mi historia y si eso sirve para qué una mujer, así sea solo una, alcance a ver a tiempo las señales de alerta, los focos rojos y no viva lo que yo viví, habrá valido la pena contarla".

"Es impresionante la cantidad de casos que suceden a diario solamente en esta ciudad, no se diga en el mundo y son más los que se ocultan por miedo. Esta violencia de género no tiene estatus social, económico y/o de educación. Y hay que erradicarla de raíz. Mi agresor venía de una familia bien, religiosa, educada y de sociedad y aun así, sucedió lo que todos sabemos ese 04 de febrero de 2023".

Ahora se dice convencida en que tiene una misión y esa misión es dar visibilidad a este tipo de actos. "Aún mi voz no está recuperada del todo y tal vez nunca la recupere por completo y menos la velocidad en la que solía hablar y pensar. Pero aquí estaré sin tapujos para contar mi historia y gritar con todas mis fuerzas ¡NI UNA MÁS!".

Confiada en que le impondrán pena máxima a su agresor

Sandra Paola García Vázquez insiste que aún le queda un largo camino en su recuperación física y mental y también se dijo confiada en que la justicia y los encargados de impartirla nos "devolverán un poco de seguridad, tranquilidad y paz que mi familia y yo hemos perdido con una sentencia de pena máxima para mi agresor y así nadie estará en riesgo estando él libre".

"Sé que hay muchas mujeres con experiencias similares que han quedado ocultas. Yo las convoco a que no se queden calladas, que denuncien y no permitan que esa violencia escale hasta llegar a lo que están viendo sucedió conmigo. Sin embargo mientras tanto pueden usar mi nombre. Puedo ser su bandera para buscar justicia. Respetémonos y Valorémonos. Por Nosotras. Por Todas".

"Si todo alrededor se ve oscuro, busca de nuevo, puede ser que TÚ seas la luz". Finalmente también agradeció a todos quienes han estado pendientes de su estado de salud y dado seguimiento a su recuperación.

"Agradezco a Dios, a mi Familia y a mis Amigos que ahora son familia, al Hospital Country 2000, Médicos y Personal que ahí labora, mi empresa HP y la familia HP, mi abogada, Medios de Comunicación, Autoridades y a todos los conocidos y desconocidos que sin importar su ubicación geográfica estuvieron pendientes de mi situación y colaboraron con mi causa. Reconozco y valoro todas las oraciones, aportaciones y donaciones tanto en especie y en tiempo que he recibido a lo largo de estos meses. Sé que Dios me dará fuerza y tiempo para agradecerles en persona a todos".

Sigue leyendo:

Sarahí Guadalupe: desapareció hace 3 meses y su mamá la encontró muerta en una casa de Apodaca

Leticia fue asesinada por su pareja para robarle, su perrita no se despegó de su cuerpo en varios días

Fingió ser su amiga y la asesinó tras denunciar a su novio por violencia de género: el feminicidio que sacude a Querétaro