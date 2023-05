Fingió ser su amiga y la asesinó tras denunciar a su novio por violencia de género: el feminicidio que sacude a Querétaro

El homicidio de Mariana Pechir de tan sólo 17 años conmocionó este fin de semana a la sociedad de Querétaro, fue asesinada en el municipio de Corregidora de un balazo en la cabeza por la nueva pareja de su novio identificada como Teresa “N”, presuntamente porque lo acusó de violencia de género, hoy su familia pide justicia.

Teresa "N" se ganó la confianza de Mariana para atacarla Foto: Twitter @fiscaliaqro

Mariana era una joven con toda una vida por delante pero todo cambió cuando conoció a Diego, un joven con el que mantuvo un noviazgo de alrededor de dos años; sin embargo, poco a poco salieron banderas rojas en la relación por lo que decidió terminarla, pero él no lo aceptó tan fácil.

Mariana vivía violencia física y psicológica con Diego Foto: Facebook Cinthya Moctezuma Garcia

El padre de la adolescente relató a un medio local que el joven era agresivo y controlador, que Mariana tuvo la confianza de decirles que vivía violencia física y psicológica, por eso decidió alejarse de él, incluso reveló que Diego le dijo “que tenía unas ganas enormes de matarla a golpes porque ella era la causa de todos sus problemas", al enterarse decidieron poner una orden de restricción para que el hombre no volviera a acercarse a su hija.

Piden justicia por el asesinato de Mariana Foto: Facebook Aleida Quintana

Teresa "N" era la nueva pareja de Diego y se ganó la confianza de Mariana

Todo estaba más tranquilo hasta un día Mariana conoció a Teresa “N” en el gimnasio, poco a poco la mujer colombiana se fue ganando la confianza de Pechir, incluso llegó a visitar su casa, el 25 de abril un amigo en común con su exnovio le confesó que tenía una nueva pareja y le mandó la foto, al verla, entro en shock ya que se trataba de su “nueva amiga del gym”.

Al descubrir que era la novia de su ex, Mariana le pidió que se alejara Foto: Rodrigo Mérida

De acuerdo a lo narrado en entrevista por Miguel Pechir, su hija decidió llamarle a Teresa “N” para decirle que ya sabía que era la nueva pareja de Diego y que se alejara porque no le interesaba tener relación alguna con ellos. La joven de origen colombiano le refutó que no sabía como habían sucedido las cosas y que sólo le diera una oportunidad de explicarle, ante la insistencia Mariana aceptó pero con la condición de que fuera fraccionamiento Puerta Real donde vivía, la estudiante pensó que al tener vigilancia estaría segura pero lamentablemente no fue así.

La agresora es captada en la entrada del fraccionamiento. Se aprecia que está "cazando" a su víctima

Foto: Especial

La cita ocurrió el miércoles 26 de abril en la tarde, la joven originaria de Colombia le aviso a la expareja de su novio que estaba en la puerta de la privada, Mariana acudió para que le brindaran el acceso, discutieron y Teresa “N” sacó un arma y le disparó en la cabeza a la adolescente. Tras verla caer al suelo, la homicida huyó del lugar y la joven fue trasladada de urgencia al Hospital General de la zona donde se pasó varios días en estado crítico.

Tras discutir, Teresa "N" le disparó a la joven de 17 años Foto: Especial

El 3 de mayo, siete días después de la agresión Teresa “N” fue detenida en Puerto Escondido, Oaxaca, la aprehensión se logró gracias a la colaboración de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Oaxaca. La dependencia anunció la vinculación a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa con medida cautelar de prisión preventiva y 3 meses de investigación complementaria.

Mariana falleció, sus padres decidieron donar sus órganos

Este viernes 5 de mayo, Mariana Pechir falleció en el hospital tras más de una semana de estar internada, la Fiscalía del estado emitió un comunicado en el que precisó que se dará puntual seguimiento a la carpeta de investigación por la agresión y se hará la reclasificación del delito. Hasta el momento se desconoce si hay alguna orden de aprehensión contra Diego “N”, quien presuntamente es el autor intelectual del asesinato.

Con la muerte de Mariana, la Fiscalía anunció que reclasificará el delito en contra de Teresa "N" Foto: Twitter @fiscaliaqro

Los padres de Mariana decidieron donar sus órganos, además la despidieron con ofrendas que duraron alrededor de cuatro horas al exterior del Hospital General, en días pasados habitantes realizaron marchas para exigir justicia para Mariana, en redes sociales se ha posicionado el hashtag "Justicia para Mariana" para pedir que también investiguen a Diego.

El sitio ActivoQ señaló que la joven acababa de terminar la preparatoria y estaba decidiendo si estudiar psicología o criminalística, su padre la describió como una joven tierna, que amaba la vida y era querida por muchísima gente.

