Para Ana de Saracho, ‘conectadas’ las mujeres crecen más

Hace más de 20 años, Ana de Saracho O’Brien incursionó en el mundo de las telecomunicaciones, un sector en el que, de acuerdo con Gobernación, 27.8 por ciento de las personas en este rubro son mujeres, sin embargo, son pocas las que se encuentran en puestos de decisión.

“Sin duda es un sector que, al estar muy relacionado como STEM y con la ingeniería en telecomunicaciones, pues había siempre muchos más hombres que mujeres”, cuenta en entrevista Ana sobre sus inicios en este sector, en el que en 1998 ingresó al equipo de Telefónica Movistar en donde actualmente es la directora de asuntos públicos, regulación y negocio mayorista de Telefónica Movistar México, desde donde ha impulsado no sólo la presencia de la mujer, sino también el crear redes de apoyo.

“En la empresa también hemos hecho programas increíbles, trabajando junto con nuestra directora de personas (que también es mujer). Hemos hecho un programa increíble interno que se llama ‘Cada una cuenta’ donde justo buscamos que las colaboradoras tengan una tribu”, puntualiza.

(Foto: Alfredo Pelcastre)

RED DE APOYO DIGITAL

Debido a la poca presencia femenina en el sector de las telecomunicaciones, es como nace Conectadas, una red de líderes vinculadas profesionalmente con el ecosistema digital, en donde tienen como objetivo impulsar el acceso y la participación femenina en la toma de decisiones en este sector.

“… esto fue iniciativa de dos mujeres que eran parte del órgano regulador del IFT. Eran comisionadas. De repente un día recibí un correo, con palabras más, palabras menos, que decía ‘nos hemos dado cuenta de que hay pocas mujeres directivas en este sector’”, cuenta Ana sobre esta experiencia de la, en un inicio, reunieron a 30 mujeres.

“De ahí salió Conectadas como de este ejercicio de voltearnos a ver y decir ‘no podemos ser 30 mujeres en la parte alta de la pirámide, porque a esto claramente le está faltando perspectiva en las decisiones’”, recuerda.

(Foto: Alfredo Pelcastre)

Sin embargo, el impulso de Ana de Saracho a sus pares ha sido también fuera de Conectadas y de Telefónica Movistar México, desde plataformas como el Women in Cable and Telecommunications Capítulo México o la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en donde es consejera honoraria.

“Para mí se ha vuelto una actividad recurrente tener a tres, cuatro y hasta cinco mujeres a las que acompaño en procesos de mentoría, y ¿qué crees? Crecen. Lo más curioso es que recibo estos mensajes en donde me dicen ‘hice lo que platicamos y obtuve un ascenso’ y eso para mí es oro molido, porque te das cuenta de que el talento ahí está, que muchas veces es la confianza, el foco, el no encontrar exactamente tu identidad, lo que hace o no, que no permite que crezcamos”.

Al cuestionar a Ana sobre el consejo más importante que le hubiera gustado que le dieran cuando comenzó su carrera profesional, asevera que “conocer a ti misma, entiéndete perfectamente bien, dedica el tiempo primero a entender quién eres. Dos, ten claro qué quieres, tu propósito, tu vision board, como le quieran llamar, pero yo creo que tienes que poner muy claro enfrente de ti, hacia dónde vas. Tú controlas tu carrera, tu crecimiento, tu destino”.

CURSÓ LA LICENCIATURA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.

1998 SE ADENTRA AL MUNDO DE LAS TELECOMUNICACIONES.

2016 LLEGA A TELEFÓNICA MOVISTAR.

ES LA ACTUAL DIRECTORA DE ASUNTOS PÚBLICOS, REGULACIÓN Y NEGOCIO MAYORISTA DE TELEFÓNICA MOVISTAR MÉXICO.

FORMA PARTE DEL CONSEJO DE WOMEN IN CABLE AND TELECOMUNICATIONS (WICT) CAPÍTULO MÉXICO.

ES CONSEJERA HONORARIA DE AMMJE.

27.8% DE LAS PERSONAS EN TELECOMUNICACIONES SON MUJERES.

VISITA LA PÁGINA WEB CONECTADAS.ORG

