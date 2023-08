Se perfilan 7 aspirantes del Frente Amplio por México a la presidencia 2024, para la segunda etapa

El Comité Organizador del proceso para la selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), dará a conocer este miércoles los nombres de los aspirantes que pasarán a la segunda etapa, al momento siete de los inscritos se perfilan en la lista, tras asegurar que cumplieron con el requisito de las 150 mil firmas de apoyo, en tanto, van 2 millones 225 mil 319 ciudadanos inscritos para participar en la consulta nacional.

Se trata de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles; también Jorge L. Preciado, sin embargo, tras acusar simulación en el proceso y renunciar al PAN, se bajó de contienda.

Hoy se conocerán las cifras oficiales y los aspirantes que pasaron a la segunda etapa, que inicia este jueves con el primer foro nacional.

Xóchitl Gálvez, en entrevista con Vivi Sánchez en Reporte H Monterrey, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que “no ande de perdonavidas” y que “si él cree que yo he cometido un delito, que me demande y presente las pruebas”; afirmó que no va a encontrar nada, ni dinero mal habido, ni departamentos en el extranjero.

En sus redes sociales, Santiago Creel advirtió que el amago del titular del Ejecutivo de promover el desafuero de magistrados del TEPJF, que dijo “no doblaron sus manos para darle gusto al dictador del Palacio”, es un ejemplo de por qué se debe hacer un solo equipo. Aseguró que “contra un México unido y reconciliado no podrán”.

En tanto, en conferencia para presentar a los integrantes de la “Misión de Acompañamiento Cívico”, el dirigente del PAN, Marko Cortés, (con los del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano), reveló que 2 millones 225 mil 319 ciudadanos se han registrado en la plataforma del FAM.

