Ana Claudia Talancón y Erick Elías comparten talento en la película “Cuando duerme conmigo”

En medio de la huelga de actores y guionistas de Hollywood en busca de mayor incremento salarial y regulación en las nuevas tecnologías, los actores mexicanos Ana Claudia Talancón y Erick Elías se suman a la petición de regular urgentemente los cambios nuevos, pero entienden que cada país va a su ritmo.

“Queremos que se regule y que todos ganen, no que una persona sea el que simplemente se lleve todo el pastel y que no te pague ni siquiera por la imagen que están usando y que obtuvieron a partir de una fotografía”, dijo la actriz.

Talancón ve positivo que los mexicanos se centren más en resolver un problema, sin importar su área, con tal de sacar una filmación adelante, hasta con menos presupuesto que las grandes producciones de Hollywood. Algo de lo que también se siente orgulloso el actor.

Ambos actores protagonizan la película “Cuando duerme conmigo”, una película que dirige el cineasta argentino Eduardo Román y que se filmó en dicho país, con el estudio Producción Virtual que incluye tecnología motion tracking (rastreo de cámaras) y gigantescas pantallas de LED, donde se reflejan los paisajes y escenarios que se necesitan en la historia, como los paisajes neoyorquinos y la sala de un hospital.

El filme narra la historia de “Laura”, una abogada y madre de tres hijos que espera la víspera de Navidad en NY, para ver a su esposo, pero recibe una llamada en la que le avisan que él sufrió un fuerte accidente. Durante su espera en el hospital conoce a “Vicente”, quien también fue notificado de que su ser amado tuvo un percance. Ahí, en la sala del hospital, comparten sus historias y descubren secretos.

“Creo que no sólo habla de que nunca terminas de conocer a una persona, si no de que no terminas de conocerte a ti mismo. A veces podemos sorprendernos de lo que pensamos o cómo actuamos, incluso de cómo sanamos o nos mentimos para salir adelante y de eso habla esta historia”, finalizó.