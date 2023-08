La cultura popular mexicana desde la lente de Yolanda Andrade

“Para mí, la primera foto que revelé en el cuarto oscuro del Club Fotográfico de México, fue maravillosa”, recuerda Yolanda Andrade sobre sus inicios en el mundo de la fotografía, quien es reconocida por centrar su trabajo en la cultura popular de México.

La carrera de Yolanda como fotógrafa comenzó oficialmente en 1977, tras haber estudiado un año en el centro de educación artística Visual Studies Workshop, en Rochester, Nueva York, en donde tomó clases con el fotógrafo, educador y curador estadounidense Nathan Lyons.

“Cuando regresé a México, en 1977, encontré que ya había una efervesencia muy grande por la fotografía. Se estaba organizando el Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía”, cuenta la artista del evento que marcó un antes y un después en la fotografía nacional, del cual formó parte. “Le llamé a Pedro Meyer, me contestó y de inmediato me invitó a una de las reuniones que tenían para esa organización del Coloquio. Ese fue el inicio de mi carrera como fotógrafa aquí en México”.

“Todas las fotógrafas irrumpimos en ese momento”, asevera Andrade sobre la presencia de las mujeres en los unicios de su carrera, haciendo referencia a artistas como Julieta Giménez Cacho, Lourdes Grobet, Graciela Iturbide y Lourdes Almeida.

Desde su perspectiva, Yolanda considera que la fotografía en México, desde que ella inició, a la fecha, “ha sido un oficio muy noble para las mujeres, especialmente, “y yo creo que sigue siendo así, porque sí vemos un número mayor de alumnas en las escuelas de fotografías, así como en talleres”, aunque no duda que “haya dificultades”.

ENFOQUE FOTOGRÁFICO

“Mi proyecto es uno sólo que inició en 1977 a la fecha”, puntualiza Andrade sobre su obra, la cual tiene su eje en “la cultura popular en México”, así como un interés particular a algunos movimientos sociales, tales como el feminismo. “Todos los temas que inicié en ese tiempo, los continúo hasta la fecha, siguen creciendo, además de otros temas que se han ido añadiendo a ellos, sobre todo a partir de que empecé a trabajar con cámaras digitales y que empecé a explorar el color”, pues durante el primer lustro del año 2000, Yolanda migró su fotografía de blanco y negro a color.

“Fue como iniciar de nuevo una carrera fotográfica, aprender nuevas técnicas. Me costó mucho trabajo al principio, no quiere decir que lo he aprendido todo, sigo aprendiendo lo que es el proceso técnico de la fotografía digital. Eso me entusiasmó mucho”, aseveró la artista de la lente y aseguró que tiene influencias nuevas como la cinematografía y la pintura.

Actualmente, algunas obras de Yolanda Andrade se encuentran expuestas en Throckmorton Fine Art Gallery, en Nueva York, en “una exposición colectiva, donde participamos fotógrafas y fotógrafos de México y de Latinoamérica”. Mientras que para noviembre, tiene planeado presentar sus piezas en otra muestra colectiva en el Museo de Grenoble, en Francia. “No tengo ahorita una exposición individual en puerta. Será para el futuro inmediato, espero”, finalizó.

Es originaria de Villahermosa, Tabasco.

Tomó estudios de fotografía en Visual Studies Workshop, Rochester, Nueva York.

Uno de sus maestros fue el fotógrafo estadounidense Nathan Lyons.

1977 comienza su trabajo enfocado en los movimientos sociales en el país.

En 2005, Andrade deja de tomar fotografía en blanco y negro, y migra a la fotografía de color.

Para Yolanda, el cambio a fotografía de color “vino para bien, fue como iniciar de nuevo una carrera fotográfica”.

1978 se celebra en México el Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía.

Actualmente, algunas de sus piezas se encuentran expuestas en Throckmorton Fine Art Gallery, en Nueva York, en una muestra colectiva.

En noviembre, participará en otra exposición colectiva en el Museo de Grenoble, Francia.

Puedes ver su trabajo en yolandaandrade.viewbook.com

“LA FOTOGRAFÍA PARA MÍ ES TODO. EXISTO Y VIVO PARA LA FOTOGRAFÍA”. YOLANDA ANDRADE, FOTÓGRAFA.

PAL