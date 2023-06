Utopías, un referente: Clara Brugada

En una de las colonias más alejadas del centro de la Ciudad de México fue donde nacieron las Utopías, zonas que, de acuerdo con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, representan la defensa del espacio público.

Desde San Miguel Teotongo, donde se encuentra uno de los aviones biblioteca con los que cuenta la alcaldía, Brugada Molina destacó que fue ahí donde inició su lucha social y su búsqueda por crear oportunidades equitativas para la población, pues, aunque desde muy joven sintió la inquietud de contribuir a la eliminación de desigualdades, fue en ese lugar donde recibió apoyo de la comunidad para lograr un cambio en la localidad.

“En esta colonia me vine a vivir en la década de los 80, siendo estudiante de la carrera de economía en la UAM Iztapalapa. (…) Aquí surgen las Utopías, soy de la generación de las utopías, de la lucha, del compromiso social. Yo dije, aquí me quedo con la gente que no tenía ningún servicio, a sufrir con ellos y a dedicarme en cuerpo y alma para ir desde abajo transformando con una perspectiva de izquierda para conseguir una ciudad distinta”, dijo.

(Créditos: Antonio Nava)

En entrevista con Blanca Becerril, para la sección Perfiles de Heraldo Media Group, la alcaldesa de la demarcación más poblada indicó que al ubicarse lejos de la zona céntrica de la capital del país, Iztapalapa era considerada el patio trasero de la ciudad, ya que ahí enviaban todo lo que no se quería ver, tal como las cárceles y basureros; no obstante, indicó que a través de la cultura y el arte fue como se le dio una nueva cara a la alcaldía.

“Era la Iztapalapa abandonada, el traspatio de la Ciudad de México, lo que no querían en la ciudad lo mandaban a Iztapalapa, los reclusorios, etcétera. Hoy es la Iztapalapa de las Utopías, de las orquestas comunitarias, de los maravillosos murales que están en cientos de las principales calles de Iztapalapa. Se le ha cambiado el rostro a Iztapalapa con arte y con cultura”, destacó.

En San Miguel Teotongo no solo se gestaron las Utopías, pues el apoyo de la comunidad hacia Clara Brugada fue tanto que incluso se pudieron crear planteamientos que más tarde le servirían como referencia durante su gestión como alcaldesa.

“Yo me vinculé aquí a San Miguel Teotongo con soluciones locales, con propuestas muy importantes de desarrollo de la comunidad, en fin. A final de cuentas me dio posibilidades este lugar y de aquí no hemos salido, pero fuimos construyendo un movimiento autogestivo, de medio ambiente, de alimentación y muchos de los programas sociales locales que se convirtieron en políticas públicas que he implementado en el gobierno de la alcaldía en varias ocasiones”, mencionó.

No obstante, aseguró que el cambio en la alcaldía también fue gracias al apoyo y coordinación con los demás niveles de gobierno, lo que permitió transformar el espacio público con la creación del Trolebús elevado, el Cablebús, la disminución de 50 por ciento en la incidencia delictiva y la promoción de la oferta cultural y deportiva para los jóvenes.

“Falta mucho más pero realmente ha bajado muchísimo la incidencia delictiva y de manera integral, porque sí están los policías y hay una estrategia, pero también hay mucha oferta cultural y deportiva”, explicó.

(Créditos: Antonio Nava)

Ante dicho cambio, reconoció su deseo de participar en la contienda para ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que aseguró que hay diversas políticas públicas que se pueden retomar en la capital.

“No es un tema solo de querer, implica mucho más, pero por supuesto que yo veo que lo que hemos hecho en Iztapalapa podemos replicarlo, podemos transformar la ciudad y sería maravilloso tener la oportunidad de seguir transformando. (…) Pensar en la ciudad emociona, pero vamos a necesitar que la población también se emocione con nuestros proyectos porque yo parto del sentir de la gente. No se trata de imponer, se trata de recuperar esos anhelos y esos sueños para hacerlos realidad, así que estamos en este gobierno de Iztapalapa haciendo realidad estas Utopías y queremos que la Ciudad también sea parte de ellas”, dijo.

Sin embargo, indicó que hay proyectos que quiere dejar en la alcaldía, tal como la instalación de calentadores solares, la creación de huertas comunitarias en las azoteas y las cinco Utopías que ya están en construcción.

“Nunca terminamos, cuando estás al frente del gobierno nunca se termina, cada vez que voy caminando, voy pensando en muchos programas. (…) Creo que hemos pasado por mucho y seguiremos pasando”, expuso.

PAL