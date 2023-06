Respaldo, de 70 % de capitalinos

Al encabezar asambleas informativas por séptimo día, los aspirantes a ganar la encuesta de Morena rumbo al proceso electoral de 2024 lanzaron llamados a la unidad, a continuar con los programas que ha desarrollado la 4T y hasta propuestas para frenar el cambio climático y actuar contra la crisis hídrica.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que 70 por ciento de los capitalinos estuvo de acuerdo en que dejara su cargo, y comenzara a recorrer el país para defender la Cuarta Transformación.

En el Parque Sierra Hermosa, en el municipio de Tecamac, Estado de México, la exmandataria capitalina precisó que fue una encuesta interna que realizó y que no tiene problema alguno en hacerla pública.

“Fue difícil separarme del cargo. Hice una encuesta en la Ciudad de México y le pregunté (a los capitalinos) sobre dejar el cargo de jefa de gobierno y empezar a caminar el país para la coordinación nacional de la defensa de la transformación. Y 70 por ciento de los habitantes de la ciudad me dijo: 'Claudia, camina, camina por el país para defender la cuarta transformación de la vida pública de México'”, destacó.

En tanto, desde la capital oaxaqueña, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López vaticinó la continuidad de la 4T, con cambio, al reiterar que la pensión universal y los programas sociales no desaparecerán como lo han hecho saber los "farsantes", dijo.

En la Plaza de la Danza, el tabasqueño prometió que en septiembre regresará a la tierra de Benito Juárez.

Mientras, desde San Luis Potosí, el aspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que, aunque la encuesta principal del partido dé un ganador o ganadora, si no tiene el respaldo de al menos dos de las encuestas espejo, ese perfil no será el candidato o candidata.

El zacatecano rechazó que el proceso interno de Morena sea una simulación y que Claudia Sheinbaum se la designada de antemano; “no es cierto, digo que no hay simulación, rechazo esa conjetura, si hubiese una simulación abierta y descarada no participaría, decidí participar porque le creo al Presidente”, afirmó.

Monreal Ávila también llamó a crear un frente común con el apoyo de los tres niveles de gobierno para enfrentar la crisis de abasto de agua que enfrentará la capital, debido que la presa El Realito dejará de suministrar el recurso.

Por su parte, Marcelo Ebrard inauguró la tarde de este domingo el Festival de Verano “Al calor del Mariachi”, en Puerto Vallarta.

A ritmo del Son de la Negra, acompañado de grupos de mariachi, charros a caballo, población local y hasta turistas, Marcelo marchó por el malecón de este balneario, participando en una expresión de algarabía popular.

Posteriormente, Marcelo fungió como testigo de honor en la inauguración del festival. Ahí, relató cómo, en los viajes al exterior que emprendió como canciller, conoció a muchos grupos de mariachi, que promueven y difunden la música mexicana en distintos puntos del orbe.

Los organizadores del festival y el excanciller se pronunciaron a favor de la próxima realización de un festival mundial de mariachi.

El dirigente nacional de Morena aseguró que llevan ventaja a la oposición, toda vez que mientras ellos ya confirmaron la alianza con el PT y el PVEM para ir juntos en 2024, la oposición “está en la lona, derrotada y sin liderazgos” por ello reiteró que van por la mayoría de votos para reformar al Poder Judicial.

“Hoy la oposición está en la lona, está derrotada, no tiene liderazgos, no tienen idea y, por supuesto, no tienen proyecto de país. La suya es una alianza de intereses y de complicidad, pues son responsables de la degradación que han sufrido varias generaciones, pero afortunadamente esta coalición ha venido quedando en el pasado. Nosotros seguimos reafirmando este movimiento”.