Niños migrantes, en peligro: sufren de explotación laboral en Estados Unidos

En los últimos dos años, más de 250 mil niños migrantes han arribado solos a Estados Unidos. En su mayoría, terminan en trabajos peligrosos como mataderos, cambiando tejados u operando maquinaria en fábricas.

En el año fiscal 2022, el gobierno de Estados Unidos detectó que 835 compañías emplearon a más de tres mil 800 niños, niñas y adolescentes de forma ilegal. Gran parte de ellos provienen de Centroamérica.

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de EU, desde 2018, la cifra de menores contratados ilegalmente se incrementó 69 por ciento.

Cabe destacar que los niños que cruzan la frontera quedan a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien los entrega a un "patrocinador"; sin embargo, en algunas ocasiones, pierde la pista de los menores que son liberados en centros de detención.

Una investigación realizada por The New York Times reveló que los niños que trabajan en diferentes estados de ese país aseguraron estar agotados, tras sus jornadas laborales, además de vivir a diario con miedo.

Según NYT, los menores trabajan en obras de construcción, granjas, mataderos o fábricas donde utilizan equipo industrial o productos químicos, incluso, algunos han resultado heridos y perdido extremidades. Asimismo, suelen tener jornadas laborales de más de 10 horas.

La Asociación de Oportunidades para Trabajadores Agrícolas de EU (AFOP) estima que 500 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en los campos estadounidenses desde los 8 años de edad y a veces con semanas laborales de 72 horas.

Ante este panorama, el gobierno del presidente Joe Biden anunció hace un par de semanas que pondría en marcha una campaña en contra de la explotación laboral de niños migrantes, con la que busca ampliar los servicios, luego de poner en libertad a los menores hará obligatorias las llamadas de seguimiento y auditará el proceso de investigación para los "patrocinadores".

Investigarán a las fábricas y proveedores que "contratan" a los niños, pero también a compañías grandes que se benefician de ellos, por lo que prevén incrementar las multas para aquellos que violen la ley.

Hace un par de meses, la compañía Packers Sanitation Services (PSSI) pagó una multa de 1.5 millones de dólares por contratar a 102 niños que laboraban en 13 plantas de carne en EU, informó el diario NIUS.

Algunas de las empresas que han sido reportadas como empleadoras de niños migrantes en EU son Ford, General Motors, Walmart, Target, Ben & Jerry’s y Fruit of the Loom, según The New York Times.

LA OTRA CARA

Las autoridades federales de EU tratan de perseguir las crecientes infracciones de trabajo infantil, algunos legisladores estatales quieren permitir que los menores trabajen más horas y en empleos de mayor riesgo.

Los legisladores, la mayoría republicanos, alegan que relajar las normas de trabajo infantil podría aliviar el desabastecimiento nacional en EU de mano de obra.

LSN