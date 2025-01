Amenazar a México va mas allá de la agenda bilateral, somos puentes en diferentes temas: Dejan Mihailovic

Dejan Mihailovic Nikolajevic, Doctor en Estudios Latinoamericanos y miembro del Departamento en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, declaró que el que Donald Trump haya tratado de amenazar a México durante su discurso de toma de posesión como el 47 presidente de los Estados Unidos va más allá de la agenda bilateral ya que nuestro país es un puente en diversos temas que van desde el comercio, el medio ambiente, la seguridad, la cooperación para el desarrollo, la estabilidad democrática, entre otros.

Así lo aseguró el analista en entrevista con Javier Solórzano en Referente Informativo para Heraldo Radio: "Entonces yo creo que muy pronto el gabinete de Trump tendrá que redefinir y revalorar esta visión porque México es una ventana para el continente americano, siempre fuimos y seremos así", acotó.

Para el experto en relaciones internacionales, sí preocupa una estrategia hostil hacia los vecinos inmediatos de Estados Unidos y la intención de Trump de militarizar la frontera común, así como atribuir al crimen organizado el estatus de terrorismo, imponer aranceles, etc. "Pero hasta ahora no he viso una dimensión más allá de la cuestión bilateral", refirió Mihailovic.

Vivimos tiempos de transición hegemónica: Dejan Mihailovic

Trump pasó de autodenominarse un pacificador a ser un beligerante provocador, destacó Mihailovic. FOTO: AP

Para Dejan Mihailovic el planeta vive en estos momentos tiempos de transición hegemónica y, de acuerdo con los círculos académicos, predomina una postura según la cual asistimos a un paulatino declive del modelo hegemónico imperante, con Estados Unidos a la cabeza, enfatizó.

Y explicó que desde principios del siglo XVI un Estado se impone como potencia global a partir de 4 rubros: su capacidad de producción comercial, el domino de las rutas en el intercambio mundial, la imposición de su moneda y el poder militar, y destacó el hecho que Estados Unidos ya no cuente con supremacía en al menos 3 de estos 4 puntos.

Trump, el pacificador que se convirtió en un beligerante provocador

México es un puente en diversos temas que van desde el comercio, la seguridad, la cooperación para el desarrollo y la estabilidad democrática, declaró el analista. FOTO: AP

Mihailovic aseguró que, de acuerdo con lo que Trump expuso en su discurso el día de ayer, pasó de ser en campaña un pacificador, como se autodenominó al asegurar que podía terminar la guerra en Ucrania en 5 minutos, a transformarse en un beligerante provocador y promotor de guerras desde la sombra.

De igual manera, agregó, pasó de ser un protector de los derechos de las clases populares a convertirse en un protector de la plutocracia tecnológica, tal como quedó exhibido en la ceremonia de ayer en Washington.

"Agregaría un supremacista banco, racista, misógino, homófobo, pero todo empaquetado en un ultraconservadurismo, próximo a ultra fascista", destacó.

Preocupa una estrategia hostil hacia los vecinos inmediatos de Estados Unidos y la intención de Trump de militarizar la frontera común, indicó Dejan Mihailovic. FOTO: AP

A lo que agregó: "Se me hace muy delicado que sigamos ante este escenario en donde de nuevo tenemos pretensiones territoriales, presiones y chantajes como parte de una negociación para aplastar a contrapartes que ahora son adversarios o enemigos", concluyó.

