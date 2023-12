Radical conquista la taquilla

Más de tres millones de asistentes tuvo en salas cinematográficas la cinta “Radical”, protagonizada por Eugenio Derbez, mérito que le valió la estatuilla de los Premios Canacine a Película Más Taquillera, llevándose también Mejor Actor y Mejor Película, superando en esta última categoría a cintas como “Huesera” y “¡Qué Viva México!”.

“No saben lo que significa para mí este premio, porque hice el cruce de la comedia a lo dramático, y ahora esto me inspira. Estoy profundamente agradecido porque no me sentía parte de él (cine mexicano) y luché mucho por romper la barrera entre el cine de arte y el comercial”, dijo Eugenio a través de un mensaje previamente grabado, ya que no pudo asistir a la ceremonia por compromisos adquiridos en Estados Unidos.

Derbez explicó que lo más importante de una película es lograr que la trama conecte con el público y ya después piensa en si es comercial o no. Pero enfatizó que estos dos rubros deben aprender a convivir porque se necesita de manos en la industria nacional, porque mientras el cine de arte hace historia en los festivales nacionales e internacionales, el comercial sostiene al mercado.

“Radical” también se colocó como la sexta película más taquillera de la historia del cine nacional, y para Derbez este filme es el ejemplo perfecto de esa combinación de rubros, ya que narra la historia de un maestro de sexto de primaria que se aleja del programa educativo para lograr que los niños realmente se interesen en la información, haciendo una dura crítica al sistema. Su papel del maestro “Sergio”, le dio el galardón a Mejor Actor.

“Me gustó estar nominado entre actores que admiro y respeto, es un honor.

Especialmente porque toda la vida quise hacer cine y se me hizo muy difícil dar el salto, y con mi primer estelar gramático reciba este premio y de Canacine, que viene de mis compañeros, tiene mucho valor. Esto me inspira a seguir explorando este camino, aunque no dejaré la comedia”, mencionó Derbez.

LUIS ESTRADA CRITICÓ A DERBEZ

En la XIX entrega de los Premios Canacine también competía “¡Qué Viva México!” de Luis Estrada en cinco categorías, pero no obtuvo ninguna, aunque el director recibió un premio especial a su trayectoria. Durante su discurso hizo varias críticas, una de ellas fue a Eugenio Derbez por no asistir a la gala. “Estamos reunidos todos los responsables y culpables del momento por el que pasa el cine mexicano, y no sé si me van a dar otro premio, no venía preparado para este, y supongo que los otros restantes serán para Derbez, al cual todos felicitamos calurosamente, aunque que grosero que no vino, ni modo así es este negocio”, comentó.

Estrada también aprovechó para criticar la mala administración del Imcine y la Secretaría de Cultura. Señaló también que en su última película apostó demasiado para que llegara a la pantalla grande, pero está seguro que es en las salas cinematográficas donde se debe ver el cine.

OTROS GANADORES

Michelle Garza se consolidó como Mejor Directora por “Huesera”, reconocimiento que la llenó de orgullo por compartir terna con el mismo Estrada, quien incluso le dio clases. “Lo más importante es ponerle todo el corazón a mi trabajo porque si lo hago desde lo más personal se vuelva universal y conecta con la gente, tal como pasó con esta cinta”, contó Garza.

Claudia Ramírez ganó el premio a Mejor Actriz por su trabajo en la cinta “Confesiones”, siendo el primer proyecto al que la nominan en cuatro décadas de trayectoria.

