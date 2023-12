FIL Guadalajara 2023: el llamado de nuevos escritores para romper el autosabotaje

Autores de libros con años de trayectoria, nuevos talentos, editores, críticos, fieles lectores novatos, así como estudiantes, fueron parte de los 857 mil 325 asistentes en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2023 , el mayor índice de visitas registrado durante las 37 ediciones del encuentro.

Entre la fantasía, terror, romance y ciencia, entre otros, los asistentes viajaron en un mundo literato lleno de posibilidades, maravillándose con los diferentes ejemplares a la venta, así como con la presentación de nuevos libros, talleres y convivencia con sus autores favoritos, un esfuerzo que se espera aumente la intimidad con la literatura en México.

Datos de la encuesta Módulo sobre Lectura 2023 (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que la literatura no es algo que permeé en los ciudadanos, pues al año se leen 3.4 libros, en promedio, un descenso en comparación con 2022 cuando se registraban 3.9 ejemplares.

La buena noticia es que el panorama está en evolución. Con esfuerzos como ferias de libros y el impulso de nuevos escritores que atraigan a un mayor público, el gusto por la lectura y escribir puede posicionarse en el país.

Consciente de esto es que la 37 edición de la FIL se caracterizó por el impulsó de nuevo talento y ejemplo de ello Claudia Estrada, coach coactivo certificada y autora del libro “Lo de afuera se te acaba, Descubriendo tu poder interior”, cuya misión al escribir es ayudar a las personas a romper fronteras para que como ella, entiendan su propósito y dejen de autosabotearse.

“Quiero que construyamos conciencia de que nuestro valor viene de un reconocimiento de quien somos, de construir autoestima, de transformar el cómo nos hablamos a nosotras mismas, ese saboteador, ese crítico interno que nada de lo que hacemos es suficiente. Nuestro valor no viene de todo lo que hacemos sino de qué tipo de persona somos en el proceso, eso es lo que nos va a dar verdadero sentido y significado a nuestra vida”, expresó.

Durante la presentación de su libro, próximo a salir , la coach explicó que siempre solía conseguir lo que se proponía cómo ser modelo profesional y conductora de televisión, pero se enfrentó a una dura realidad: solo lo hacía por reconocimiento externo. En ese momento replanteó su vida y se convirtió en coach de transformación de vidas, donde fue encontrando su centro, aunque aún debía vencer el reto de confiar más en sí misma.

“Las personas tenemos ciertas reglas de lo que podemos y debemos hacer, así que al romperlas, puede compartir desde un lugar muy honesto y vulnerable, lo que yo he vivido y cómo al adueñarme de cada experiencia tanto buena como mala es que he podido ayudar a más personas a transformar su experiencia de vida”.

Detalló que el eje central de no lograr nuestra metas reside en la creencia de no poder hacer las cosas, tal como le ocurrió a ella quien creía que no era escritora y por lo tanto no podía escribir un libro; sin embargo, el retarse y demostrarse que no solo era capaz, sino que en sus manos estaba la fuerza de demostrarlo, la hizo incursionar en este nuevo camino.

Ahora no solo se demostró de lo que es capaz, sino que su esfuerzo le permitió estar en una de las ferias de literatura internacionales más importantes, donde pudo seguir aprendiendo de la mano de escritores de trayectoria y ayudar a las personas a sacar la mejor versión de sí mismas, con seguridad y determinación, que sin importar si quieren escribir un libro como ella, aprendan a vencer sus miedos.

“Hay que seguir trabajando para entender todas esas creencias que aprendimos desde niños que hoy nos limitan y podamos transformarlas, porque solo así lograremos una vida más amorosa, significativa y dejaremos una huella invaluable con nosotros y hacia todos los que nos rodean”, finalizó Claudia Estrada.

