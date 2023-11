Con la participación de Heraldo Media Group inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023

Con una inauguración llena de nostalgia, recuerdos y anécdotas, el actual rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, quien a través de una carta dirigida al ex rector y quien fue en vida presidente del máximo evento de los libros, Raúl Padilla López, Villanueva compartió en su discurso pasajes del libro El Principito y así, inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, con la Unión Europea como país invitado de honor.

Ésta es la primera FIL sin Padilla López, luego de que murió el pasado 2 de abril en Guadalajara. Y con videos y referencias a su legado, los discursos fueron una serie de homenajes a su trabajo. "Querido Raúl, como sabes, porque lo platicamos algunas veces, El Principito es un libro que siempre me hace reflexionar y hoy quiero compartir contigo algunos pasajes. Y dice, así hace casi ocho meses que mi amigo se fue con su cordero y si intento describirlo en esta carta es con el fin de no olvidarlo. No todos han tenido un amigo, no todos han sabido ver un cordero a través de una caja, pero tú, tú sí, Raúl, tú viste muchos corderos donde los demás solo veían una caja con tres hoyos. Me gusta pensar que usted fue en cierta medida el farolero de ese quinto planeta. El farolero es el único personaje al que El Principito le manifestó su respeto y lo hizo porque era el único cuya labor era más útil para los demás que para sí mismo. Así fue usted licenciado", inició su carta Villanueva.

"Hoy más que nunca, cada que pienso en usted y nos ponemos tristes y no puede evitar pensar en lo efímero de la vida, lo que hago es poner mi mente en todo su legado, en su historia, y lo que hago es sonreír, porque me doy cuenta de que, en su caso, lo que es ridículamente efímero no es la vida, lo efímero es la muerte, porque cuando alguien trasciende como los amores que matan, esos nunca mueren", añadió.

Le siguió un video donde se recordó el trabajo de Padilla López que valió aplausos de pie de quienes estaban en el salón de Expo Guadalajara, casa de la FIL. Luego, Marisol Shultz, directora de la FIL, dio la bienvenida a quienes estarán participando en la siguiente semana en la agenda de eventos de la edición 37 de este evento donde se tendrá la presencia de editoriales de 49 países, autores de 45 naciones y de 33 lenguas distintas.

Héctor Aguilar Camín, Cuauhtémoc Cárdenas, entre muchos otros pensadores y analistas que enriquecen nuestro entendimiento de un mundo por demás complejo, con crisis sociales, políticas y ambientales al acecho. Se tienen programadas 630 presentaciones de libros, entre las que destacó la presentación de la Poesía Reunida de Coral Bracho, Me Llamo Cuerpo Que No Está, de Cristina Rivera Garza, y el libro Extrañas de Guillermo Arriaga, por mencionar apenas algunos.

"No podemos pasar por alto la rica oferta literaria y cultural para los más pequeños. FILniños es un espacio entrañable que comenzó como un patio infantil, así le gustaba decir al licenciado, en sus primeras ediciones, y fue creciendo hasta convertirse en un semillero de lectores que hoy recibe a uno de cuatro visitantes de la feria. Esto quiere decir que en todo este tiempo FILniños ha atendido a millones de niñas y niños, principalmente de escuelas públicas del Estado, que han crecido a la par de la feria, y que ahora, generaciones después, 37 años después, muchos de ellos acuden con sus propios hijos a renovar el vínculo dichoso que hay entre un lector y un libro".

La FIL de Guadalajara cumple 37 años

FIL tendrá también programas específicos destinados a editores, traductores, promotores de lectura, libreros, bibliotecarios, diseñadores, ilustradores y demás profesionales del libro y la lectura, entre los que podemos destacar el Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro y un proyecto latinoamericano de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que tendrá lugar en el marco de esta feria. La cobertura de los medios de comunicación que provienen de 50 países, con más de tres mil periodistas que están todos los días en la sala de prensa y "que hablan de la repercusión que tiene la FIL más allá de nuestras fronteras", dijo.

En este evento inaugural estuvo presente también Javier Guerrero, portavoz del jurado del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023 y autoridades de la Unión Europea (UE), a través del embajador Gautier Miñot, del Gobierno del Estado a través del secretario general de gobierno y con ausencia del Gobierno Federal.