Prometen que la Feria del Libro Infantil y Juvenil será más nacional

“Qué importa cómo las llames”, dice Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE) respecto a las ferias editoriales que se realizan por todo el país: pueden ser “infantiles y juveniles algunas, otras son muy comunitarias”. Este año, incluso, la editorial pública ha expandido la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij)

Marilina Barona, directora del encuentro, afirma que esta será “la más nacional” y “la más internacional”. Del 10 al 20 de noviembre, la sede principal será la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, pero, con ánimo de extenderla, los organizadores han sumado 22 entidades del país como Querétaro, Morelos y el Estado de México, y nueve países donde el FCE tiene filiales como Argentina, España, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú y Paraguay, entre otros.



“Van a ver 20 Filijs en los estados, una feria del libro es una lugar donde se presentan libros, donde se lee, se anima la lectura y donde se venden libros, eso va a ver en todos los estados, aunque sea en actividades mínimas pero lo va a ver, y en mucho por el vínculo con la librería del Fondo, pero no sólo con la librería, una Filij no tiene que ser una feria en la que lleguen en todos los casos un millón de personas, puede ser en diferentes dimensiones”, señala la funcionaria.



Con una inversión de 13 millones de pesos, en la Ciudad de México el encuentro sí contará con “más de 100 actividades” al día; aquí también se pondrá en marcha un operativo, con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), para llevar durante los diez días más de 150 visitas escolares desde las alcaldías más marginadas de la capital.



En la sede capitalina participaran 68 editoriales y se contará con un programa (aún en vías de definición) con más de 100 presentaciones editoriales, más de 100 actividades artísticas, 36 charlas, 12 mesas temáticas, más de 80 actividades de ciencia y tecnología y 355 talleres que se realizarán en las 17 carpas que serán instaladas.



De acuerdo con los organizadores, para esta edición se ha querido dejar atrás la idea de que una feria es internacional por los autores extranjeros que la visitan y entre la lista de invitados destaca Elena Poniatowska, Pepé Gordon, Taro Gomi, Juan Gedovius, Francisco Hinojosa, Juan Villoro, Norma Muñoz Ledo, Vivian Mansour y Jaime Alfonso Sandoval, entre otros que aún no han sido confirmados.



El recorrido por la Filij iniciará en la llamada entrada de Las Flores, de la 1ª sección del Bosque, Barona dijo que se trata de una de las ferias más grandes en extensión. Cada uno de los expositores ha adquirido un espacio de tres por tres metros, en algunos casos del doble o incluso el triple, por 23 mil 400 pesos, el mismo precio del año anterior.



La feria contará además con tres exposiciones y entre los grupos artísticos participantes destaca el grupo ¡Qué Payasos!, Los Patita de Perro, Los Keliguanes, La Liga, teatro elástico; Lengualerta, La Perra y Circonciente, así como Janet Pankowski, Jorge Salvaje y Alejnadro Preisser.



Al término de la conferencia de prensa donde se anunció la Filij, Paco Ignacio Taibo externó sus deseos de continuar al frente de la editorial pública, pero eso, dijo, “Depende de mis visitas con los médicos, para ver qué tan traqueteado estoy”.

ELEMENTOS

-Como parte del programa se llevará a cabo un encuentro de promotores de la lectura.

-También se llevarán a cabo proyecciones de cine para niños y adolescentes.

-La entrada a todas las actividades de la feria son gratuitas.

EEZ