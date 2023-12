IMSS Edomex oriente frustra fraude por cobro de 10 pensiones de falsos viudos en clínicas de la entidad

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, logró frustrar que falsos viudas y viudos, con documentación apócrifa, recibieran el pago de pensión de sus supuestas parejas por más de 5 millones de pesos en cuatro clínicas y una oficina receptora de la dependencia.

La delegación informó que, gracias al trabajo riguroso de inspección y vigilancia por parte de funcionarios públicos del Departamento de Supervisión adscrito a dicha representación del IMSS, se evitó el fraude.

Los servidores públicos dieron seguimiento puntual a diez casos detectados con irregularidades, en los que falsos beneficiarios viudas o viudos reclamaban el otorgamiento de pensión que “supuestamente les correspondía”, apoyados de aparentes abogados y actas de nacimiento, matrimonio y defunción apócrifas.

El instituto puntualizó que los defraudadores fueron descubiertos en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 69, en el municipio de Texcoco; No. 86, en Ixtapaluca; No. 92, en Ecatepec y No. 180, en Chalco; así como en la oficina receptora de la Subdelegación Administrativa de Los Reyes La Paz.

“Con el apoyo de los departamentos de Pensiones de la citada Subdelegación y de los abogados de la Jefatura de Servicios Jurídicos del IMSS Estado de México Oriente, se sentaron las bases para acreditar la flagrancia de los hechos, procediendo a solicitar la intervención de las autoridades para la detención de los defraudadores”.

El IMSS Edomex Oriente destacó que en dicha acción se detuvo a una persona, mientras que nueve están en investigación, supuestas viudas y supuestos viudos.

Precisó que la persona detenida fue remitida a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, subsede Texcoco, por tratarse de un delito del orden federal por la posesión de documentos apócrifos con la pretensión de obtener beneficios de extintos pensionados sin parentesco alguno.

La Delegación del IMSS Estado de México Oriente hizo un llamado a los derechohabientes para dar seguimiento puntual a su trámite de viudez, a fin de evitar que “vivales oportunistas” puedan hacerse pasar por los beneficiarios y realicen un fraude.