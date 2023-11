José Luís Urióstegui reitera la necesidad de contar con una política criminológica coordinada

José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal de Cuernavaca, reiteró la necesidad de implementar en Morelos una política criminológica a fin de que áreas como la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en mesas de trabajo puedan compartir información que le permita a la capital morelense mejorar sus estrategias de prevención del delito y tener una mayor coordinación con todas estas dependencias.

El edil precisó que el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) del municipio desde un inicio se ha trabajado de acuerdo con el marco jurídico, contando sus operadores con los exámenes de control y confianza, además de ser capacitados en el manejo adecuado de esta nueva tecnología.

El mandatario explicó que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) brinda toda la información de lo que sucede día con día en la ciudad

Créditos: archivo

No obstante, indicó que han solicitado ya al Sistema Nacional de Seguridad Pública se otorgue la certificación correspondiente, para que no se tenga duda de que se trabaja bajo los lineamientos establecidos.

“Confió en que se reciba pronto, una vez que visiten las instalaciones y hagan la valoración, dando su aval para que siga operando el número de la Central de Emergencias del municipio, el 777 312 1274, ya que cumple con lo establecido en las normas jurídicas”, dijo.

Urióstegui Salgado, reiteró que la decisión de no incorporarse a la figura del Mando Coordinado ha servido a Cuernavaca para crecer y desarrollarse en un plano de igualdad y no de subordinación hacia el estado, teniendo mayores capacidades de las que recibieron, al adquirir nuevas patrullas, contar con un C4 a la vanguardia, tener equipo de radiocomunicación propia y cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la vía pública, dando un salto importante, pero respetando la norma jurídica y buscando una coordinación.

La labor de SEPRAC en Cuernavaca

Explicó que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) brinda toda la información de lo que sucede día con día en la ciudad; sin embargo, esa información por sí sola no tiene un peso, si la CES, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, no les dan la información necesaria tomando en consideración lo que sucede en cada uno de los municipios y la presencia criminal detectada, tanto en las carpetas de investigación como en el patrullaje, al no existir hasta la fecha una coordinación real a nivel estatal.

“Si solo nos basamos en dar información y ellos no la procesan y no nos dicen cuáles son los focos rojos, en donde están operando los grupos criminales, como contenerlos y de qué manera los municipios alrededor de Cuernavaca pueden participar, entonces no hay la coordinación que debería darse en su máximo potencial”, acotó el presidente municipal de Cuernavaca.

