José Luis Urióstegui refrenda apoyo a mujeres indígenas

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado junto con la regidora indígena, Wendi Salinas y el Gobierno Nacional Indígena de México, reconocieron a las mujeres de los 12 pueblos originarios de la ciudad que han trabajado a favor de sus comunidades y para la preservación de sus tradiciones.

Mujeres de los pueblos de Santa María Ahucatitlán, Chipitlán, Amatitlán, Tlaltenango, Tetela del Monte, Chapultepec, Acapantzingo, San Antón, Ahuatepec, San Lorenzo Chamilpa y Ocotepec y Temixco se dieron cita en la plaza cívica de la Ayudantía Municipal de Ocotepec.

La importancia de las raíces ancestrales

Urióstegui Salgado recalcó que este día es el momento idóneo para reflexionar sobre lo que ellas han hecho por los pueblos indígenas, hasta dónde se han respetado y ayudado a preservar sus usos y costumbres y también como han educado a sus hijas e hijos para que mantengan ese respeto a las tradiciones ancestrales.

“No basta a veces ostentar un nombre o un apellido para decir “soy indígena”, si no nos autoreconocemos efectivamente, si no reconocemos que esas raíces viven en nosotros y que además siguen latentes y nos hacen llevar a cabo acciones o mandar mensajes de respeto y de encuentro porque eso es lo que debemos de buscar”, apuntó.

El mandatario municipal acompañado de la síndica municipal, Verónica Atenco Pérez; de la regidora Paz Hernández Pardo y del regidor Adrián Martínez Terrazas, señaló que es necesario rescatar estas raíces para trasladarlas al presente y relanzarlas al futuro, a fin de que ese respeto no se pierda y sigan trabajando en pro de los pueblos y las mujeres indígenas.

"Nosotras no necesitamos partidos políticos"

En el homenaje se contó con la participación de la gobernadora del Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM), Candelaria Lázaro Lázaro, quien pidió utilizar este día para ser solidarias y lograr que menos mujeres mueran de golpes, en el parto, de enfermedad y de hambre porque a eso las está llevando este nuevo régimen, a morir a golpes, a morir de hambre porque ya no están cultivando la tierra y a morir en la prostitución ante la falta de oportunidades laborales.

“Entonces nosotros vamos a retomar lo que tenemos en el entorno, tenemos tierra, tenemos campo, tenemos habilidades, tenemos muchas cosas que nos pueden permitir sobrevivir, pero sobre todo tenemos aliados como el presidente municipal de Cuernavaca, a quien respeto no porque pertenezca a un partido, sino porque es un ser humano consciente. Nosotras no necesitamos partidos políticos, necesitamos seres humanos conscientes que deben de darle al pueblo lo que le pertenece, conscientes de que son administradores de los recursos que entre todos generemos, y yo estoy agradecida con el presidente porque no solo ha sido un aliado, sino ha sido una persona que nos abre las puertas y sabe escuchar”, aseveró.

La regidora Wendi Salinas, indicó que en el municipio de Cuernavaca se está construyendo una inclusión por medio de políticas públicas y programas que buscan, entre otros aspectos, transformar la vida de las mujeres indígenas, recordando que el año pasado llevaron a cabo en el Museo de la Ciudad el conversatorio “Mujeres Unidas”, donde mujeres de distintos poblados dieron a conocer sus historias de vida en la lucha de sus pueblos, demostrando que han salido adelante con sus saberes ancestrales.

