Olga Sánchez Cordero asegura que las postuladas para la SCJN son autónomas e independientes

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, habló sobre el proceso que se sigue para sustituir a Arturo Zaldívar, como ministreo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, para Heraldo Media Group, la funcionaria federal defendió las postulaciones de María Estela Ríos González, Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama, mujeres propuestas por el presidente López Obrador, para ocupar la vacante en la SCJN.

La legisladora morenista reconoció que se trata de tres personajes que pueden ser asociados con AMLO o que son afines a su política, pero aseguró que esto "no significa que no significa que no sean autónomas o independientes". "Cuando eres ministro tienes una responsabilidad ante la historia y ante ti misma", abundó.

Olga Sánchez Cordero habló sobre un tema muy importante para tener en consideración. "Aunque haya aprecio o agradecimiento por el presidente, eso no significa que se le siga o haga caso en todo lo que diga", dijo reiterando el tema de la independencia.

Recordó el caso de la francesa Florence Cassez y dijo que, a pesar de tener a la prensa y a la opinión pública en contra, se impuso a lo que decían que hiciera. "La historia me dio la razón y nos dio la razón en la forma en la que se decidió", explicó.

"Es imperante ser imparcial y buscar el interés de la mayoría. Pero es claro que si el presidente busca un proyecto distinto a los que han habido, pues los ministros que intenta sumar en el proytecto, deben pensar de una manera similar", finalizó.