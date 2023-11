Pet Shop Boys pone a bailar al corazón de la CDMX

Durante dos noches consecutivas el synth-pop británico más puro se adueñó de la Ciudad de México, el dúo nacido en 1981, Pet Shop Boys.

Desde su aparición en el escenario la fiesta no se detuvo

Créditos: Ocesa

La banda deleitó el domingo y este lunes a sus miles de fanáticos, primero como parte del Corona Capital y luego en el Teatro Metropólitan, en ambas veladas recibieron el cariño de sus fieles seguidores mexicanos.

¿Cómo fue el segundo concierto de Pet Shop Boys en México?

Pasadas las 21:00 horas Neil Tennant y Chris Lowe arrancaron su nostálgico recital con “Suburbia” y un sonoro “¡Gracias, buenas noches!”, del nacido en North Shields. De negro y con un abrigo blanco el ex periodista provocó furor en el Teatro Metropólitan con “Can You Forgive Her” y “Opportunities”.

Tras una buena dosis de nostalgia ochentera Pet Shop Boys se despidió de su Dreamworld Tour en CDMX

Créditos: Ocesa

Ocho pantallas verticales que mostraban ondas de luz que se movían al ritmo de los sintetizadores, acompañaron al famoso dueto. Como saludo, Neil aseguró que a pesar de que la producción en el inmueble del Centro Histórico era más simple que la del Foro Sol, también estaba llena de amor para sus fans.

Pet Shop Boys rindió homenaje a los grandes

Desde su aparición en el escenario la fiesta no se detuvo, subió de intensidad, como al sonar el tributo de los brits a U2 con “Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)”. Sin máscaras, otro diferenciador de su recital en el festival en el Foro Sol, los músicos también deleitaron con “Rent”, “Don't Know What You Want” y “So Hard”.



Para seguir, ahora con un traje negro, de saco cruzado y con solapas en dorado, además de una coqueta Fedora blanca, Tennant, siempre acompañado de Lowe, ofreció un recuerdo de 1988 con “Left to My Own Devices”. Sonó luego la versión remasterizada, en 2021, de “Single Bilingual”, que mezclaron con “Se a Vida E (That's the Way Life Is)”.



Luego del hit de 1996, Pet Shop Boys no detuvo el ritmo y regaló “Domino Dancing”, muy recordado por la participación en el vídeo oficial de Donna Bottman. “¡Muchas gracias!”, atinó en decir, en español, Neil, para sin respiro alzar la voz con “Monkey Business”, que fue preámbulo de uno de sus hits más presentes, “Always on My Mind”, que fue inmortalizada por Elvis Presley.

¿Qué otras canciones cantaron Pet Shop Boys?

Neil apostó entonces por una mezcla de poliéster reciclado, efecto de lamé, que provocó el grito generalizado. El intérprete logró terminar de conquistar con “Heart”, con todo el público saltando en sus asientos y sus puños al aire. “¡Muchas gracias!”, volvió a decir Tennant, para después invitar a todos a hacer un coro monumental en “What Have I Done To Deserve This”.



Tras compartir el escenario con una de sus vocalistas, Neil recuperó el protagonismo con “It’s Alright”, el tercer y último sencillo de su álbum Introspective, de 1988. “Vocal” fue la entrada para regresar al 6 de septiembre de 1993 y escuchar uno de los temas icónicos de la pareja: “Go West”, que puso el ánimo a tope.

Para la recta final los éxitos se sucedieron uno tras otro, con “It’s A Sin”, que marcó el encore. Tras una breve pausa Neil y Chris regresaron para seguir con la eufórica party con su interpretación del poema “The Waste Land”, a la que llamaron “West End Girls”, por un momento Tennant detuvo la música para recibir todo el amor de la gente, con nuevo outfit.

Tras una buena dosis de nostalgia ochentera Pet Shop Boys se despidió de su Dreamworld Tour en CDMX con “Being Boring”, tras agradecer a la audiencia mexicana “por ser maravillosa”, a las 22:47 horas. Esta noche quedaron fuera del setlist cortes como “New York City Boy”, “Drunk”, “Jealousy”, “Loves Come Quickly” y “Paninaro”, que en otras venues sí se oyeron.

