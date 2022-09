"God Save The Queen" la polémica canción dedicada a Isabel II y otras melodías que incomodan a la Corona

Este jueves 8 de septiembre se ha dado a conocer el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido, falleció a los 96 años. La mujer que se convirtió en un ícono de la sociedad, no sólo inglesa sino del continente entero, dejó el poder a manos de su hijo el ahora rey Carlos de 73 años.

La Casa Real anunció por la mañana que la monarca se hallaba delicada de salud, para horas más tarde dar la noticia del sensible fallecimiento que rápidamente le dio la vuelta al mundo y provocó reacciones entre los líderes de diferentes países, entre ellos de Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Estado mexicano escribió condolencias a través de sus redes sociales dirigidas al pueblo del Reino Unidos y a los familiares de la reina.

Con poco más de 70 años con la corona sobre la cabeza, Isabel representó muchas polémicas en su longeva vida, siendo la muerte de la princesa Diana de Gales lo que más la marcaría. Durante su reinado vio la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del bloque comunista y Guerra Fría, también presenció la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y la hegemonía de Estados Unidos, la conformación de la Unión Europea y cómo este grupo comenzaba a tener fuerza en el orbe.

En esas siete décadas vio la independencia de más de la mitad de los que eran sus territorios, como India, vio pasar a siete papas de la Iglesia Católica y a 14 primeros ministros de su país. Y aunque algunos expertos de la Corona la han calificado como una monarca querida por su pueblo, no hay que olvidar que también fue objeto de férreas críticas, que calificaron como anticuada su figura y que se trataba de la representación de todo lo que está mal en el orden mundial.

"God Save the Queen"

Fue la música uno de los principales medios de protesta en contra de la monarca madre de cuatro Carlos (Charles), Ana (Anne), Andrés (Andrew) y Eduardo (Edward). "God Save the Queen" de Sex Pistols es la mejor muestra de ello, pues se le tacha de fascista y se utiliza el lema del punk "no hay futuro", no hay futuro gracias a la reina, pero ella no es un humano es un ente que te hace un "idiota", mientras se le sigue pidiendo a Dios que le salve.

"Dios salve a la reina Su régimen fascista Te hizo un idiota Una potencial bomba H"

Elizabeth My Dear, de The Stone Roses

Desgarrarme y hervir mis huesos No descansaré hasta que ella haya perdido su trono Mi objetivo es verdadero mi mensaje es claro Se cierra el telón para ti querida".

Dreaming of the Queen, de Pet Shop Boys

Esta canción se centra en la tensa relación que se presume había entre Diana e Isabel II y la teoría de que ella participara en la accidentada muerte de Lady Di .

The Queen es Dead, de The Smiths

Una crítica directa al hoy rey Carlos y su nulo carisma, así como una crítica a los dirigentes.

"Y me sorprendió la vergüenza al descubrir Cómo soy el decimoctavo descendiente pálido de una vieja reina".

Pero no todas son críticas, The Beatles tienen "Her Majesty" misma que sir Paul MacCartney le cantó a la reina en el jubileo de 2022.

Su Majestad es una chica muy agradable.

SEGUIR LYENDO

Muerte de la Reina Isabel II: celebridades dan último adiós a la monarca del Reino Unido | FOTOS