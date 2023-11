Corona Capital generará una derrama económica millonaria

Gracias a la celebración del Festival Corona Capital, que se realiza del 17 al 20 de noviembre, generará una derrama económica a comercios, servicios y negocios de turismo de la ciudad, por 674 millones de pesos, esto lo informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El festival, que celebra este fin de semana su edición 2023, en el Autódromo, es considerado uno de los más importantes del mundo, y por eso este año los organizadores decidieron añadir un día más a la fiesta musical, y por eso el espectáculo espera más de 200 mil espectadores durante los tres días.

Serán 88 exponentes de la industria los que amenizarán más de 30 horas de música, quienes serán los protagonistas de este fin de semana y los encargados de pisar los cinco escenarios que ya se encuentran montados en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Corona, Vans, Corona Cero, Nivea (Tono Natural) y Viva Tent, recibiran a las bandas invitadas.

Los conciertos de la edición 2023 del Corona Capital comienzan el viernes 17 de noviembre a las 14:50 horas con Hanna Storm en el escenario Nivea.

Dentro del lineup para esta nueva edición, lograron reunir a grandes como The Cure, Blur, Pulp, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Alanis Morissette con otros que también están a la par, como Arcade Fire, The Hives, The Black Keys, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Jungle, Metronomy, Parcels, Chromeo y muchos más.

Cambios de último momento

El lunes pasado los organizadores del evento anunciaron en las redes sociales que varias bandas se sumarían al cartel del festival; sin embargo, señaló que también habría algunas bajas.

Estos fueron los grupos que se sumaron a la fiesta musical: Major Lazer, Chromeo, Suki Waterhouse, Just Mustard, Cassia, Sueco y Busty and the Bass.

LA SEDE DEL ENCUENTRO

Como cada año, el Corona Capital 2023 tendrá como sede la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en el oriente de la Ciudad de México. La entrada habilitada estará en las puertas 6 y 15 del recinto.

CONSUMO

Para la comodidad de los asistentes se puede precargar la pulsera cashless desde el sitio web oficial del encuentro musical, en la sección de Experiencia.

Se puede recargar desde una computadora o celular después de registrar algunos datos. Cuando se haya aprobado,

se generará un código QR que se presentará en los puntos de recarga del festival. Ahí te entregan tu pulsera cashless y te escanear el QR para hacer válida tu recarga. Habrá lockers en renta para los visitantes.

PAL