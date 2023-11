Terror, con el apoyo de la gente en Pátzcuaro

Michoacán continúa con su objetivo de promover al séptimo arte, hace unos días la capital recibió la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia, y ahora es la mítica Pátzcuaro la que se engalanó con la realización del 12 FERATUM, que concluye sus actividades hoy, tras iniciar el 10 de noviembre en el Teatro Emperador Caltzontzin.

Al amparo del medallón con la forma de una “batea de Pátzcuaro”, Miguel Marín, director y fundador del Festival Internacional de Cine Fantástico, aceptó en entrevista con El Heraldo de México que la plataforma cinematográfica, considerada como una de las más importantes de Latinoamérica, sobrevive gracias al apoyo de la población.

“Esta edición es apoyada directamente por la gente de Pátzcuaro, sin ellos este festival no podría realizarse”, expresó Marín. La respuesta de los michoacanos fue épica, no sólo en la inauguración, que contó con el estreno latinoamericano de la cinta It Live Inside, dirigida por Bishal Dutta, sino en las tres jornadas de FERATUM.

Desde el viernes y hasta este 12 de noviembre se proyectaron El origen de las princesas, de Adrián González Camargo, Rabia, de Jorge Michel Grau, Perdidos en la noche, de Amat Escalante y No quiero ver el polvo, de Iván Lowemnerg, todas en competencia por el premio Alucarda. La hora marcada de ViX también tuvo una exhibición especial.

Ayer, el cierre del día dos de actividades lo marcó La marcha de las bestias, en el carnaval los asistentes se disfrazaron en honor al cine de terror; además, hubo una muestra del Juego Ancestral Uárhukua, la tradición purépecha del juego de pelota encendida. En tanto, hoy, antes del cierre de actividades, Miguel hizo un importante llamado de unidad.

“El cine de género y los festivales que lo apoyan, son una pasión que nos emociona, que nos llena de vida y que nos inspiran a seguir adelante en un país muy complicado, en donde la cultura la dejan al final”, expresó Marín, quien exaltó el impulso que también reciben del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y del Ariel.

Miguel lamentó que los organismos encargados de promover la cinematografía nacional no se sumen a FERATUM. “Por eso no está aquí IMCINE ni la Secretaría de Cultura, no contamos con su apoyo. Por eso quisiera invitarlos a que revisen los apoyos que otorgan a los festivales de cine, porque necesitamos de su respaldo para sobrevivir”, finalizó.

A detalle

1000 películas se han programado en 11 años de FERATUM.

150 filmes han sido estreno exclusivo para México y Latinoamérica.

1 laboratorio de guion para largometraje, Residencia FERATUM.

1 rally de cortometrajes de terror y fantasía, Rally FERATUM 60.

30 mil espectadores.

8 mil personas han participado en La marcha de las bestias.

Por: Eduardo Gutiérrez Segura

EEZ