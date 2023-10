Ante todo, el artesano

Mercedes Vigil conserva vivo el recuerdo de los viajes familiares en los que pudo conocer el país. “Tengo dos hermanas y, en familia, nos íbamos un par de semanas recorriendo estados: ahí tuve un contacto más real con el arte popular; siempre estaban ahí las artesanías, comprar algo de recuerdo, como sucede en todas las familias mexicanas”.

A partir de este año, el vínculo de Vigil con el arte popular mexicano se ha vuelto más estrecho: desde enero es la nueva cara al frente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular (AAMAP). Su llegada sucede gracias a la confluencia de algunas afortunadas circunstancias: el legado profesional e intelectual que le dejó la presidenta fundadora Marie Thérèse Arango, fallecida en diciembre de 2022; su amor por México y el compromiso que siente por el arte que producen los artesanos del país.

“Nos sentábamos aquí, platicábamos, me contaba de los eventos que se habían hecho para recaudar fondos, de cómo se creó esta asociación, junto con el gobierno (federal y local) para crear el Museo de Arte Popular”, recuerda Vigil sobre Marie Thérèse, en la misma oficina que ocupó la fundadora, y que ahora está bajo su responsabilidad. El pase formal de la estafeta comenzó en 2022, pero la relación de la nueva presidenta con el MAP fue de varios años. Sus padres acudieron a la inauguración del museo, en 2006, y ella siempre estaba ahí: “Ya sea con mis papás, con más familia o con amigos”. En aras de inyectar sangre nueva a la asociación, Marie Thérèse la invitó, hace cinco años, a integrarse como encargada de algunas iniciativas como las Charlas gastronómicas.

“Un año antes de fallecer, ella me pide que tome el puesto como presidenta. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de ella, de aprender mucho de ella, de tomar mucho de su experiencia”, recuerda.

Daniel Ojeda, Especial

AMOR POR EL ARTE POPULAR

“Mi abuela es de Campeche, yo no la conocí, pero he conocido mucho la cultura de ese estado a través de mi mamá y de mi familia. Creo que mi gusto por el arte popular empieza ahí: ella era amante del arte popular y tenía una colección muy bonita. Desde que era chiquita tengo un amor por mi país muy grande, que me inculcó mi familia, y por el arte popular y los artesanos”, afirma Vigil. Cuando llegó el planteamiento de hacerse cargo de AAMAP, pensó en los valores que Marie Thérèse forjó para la asociación desde su creación, en 2019. A partir de ahí se planteó comenzar a trabajar: “Primero que nada creo que será trabajar en afianzar los valores que Marie Thérèse pensó para esta asociación y a partir de ahí sentar los cimientos para que siempre, todas las decisiones que se lleguen a tomar tengan un fundamento enraizado a lo que ella nos dejó, nos heredó”.

Así, explica, “empezamos a organizarnos como patronato en distintos comités, se dio la entrada de nuevos patronos, de nuevos consultores, de nuevos amigos del MAP que nos han apoyado mucho a continuar con este legado”. Actualmente, AAMAP está integrado por 70 voluntarios, entre patronos, consultores y embajadores. Las aportaciones que llegan al museo y que han servido para apoyar a los artesanos mexicanos equivalen a la tercera parte del gasto total, esos recursos se suman a los que destina el gobierno federal y el de la Ciudad de México.

Al esfuerzo de AAMAP se suma el de la tienda y el de la dirección del recinto. Antes de la apertura del Museo de Arte Popular, en la ciudad sólo existía el Museo Nacional de Culturas Populares de Coyoacán, que nació con un perfil sociológico, así como las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología, que nacieron con un carácter académico y educativo. El MAP, junto con la asociación y el gobierno federal y local, viraron esas miradas hacia una visión más artística, que concebía a los artesanos como creadores.

El próximo año, dice Vigil, “la asociación cumple 25 años de haber sido fundada, en estos años ha crecido mucho, se ha institucionalizado, desde que empezó al día de hoy, y es por eso que nuestros valores los queremos tener muy marcados para que las personas que se sumen a trabajar con nosotros estemos en el mismo camino. Partimos primero del respeto al trabajo de los demás, del respeto a los artesanos, esa es una responsabilidad de todos los miembros que formamos parte de esta asociación”.

ACTIVIDADES PARA AYUDAR

El objetivo del plan de trabajo que Mercedes Vigil implementará “es muy claro: apoyar a los artesanos mexicanos. Lo que estamos buscando es continuar obviamente con este programa de recaudación de fondos, donde encontremos distintos eventos, actividades, iniciativas que nos puedan permitir hacerlo y, paralelamente, también buscar el beneficio de los artesanos mexicanos a través de otras iniciativas”.

Por lo pronto, la joven presidenta ya ha tenido oportunidad de organizar algunas actividades: “Tuvimos el gusto de tener a Isaac Hernández, a Esteban Hernández y a Dores André, con la pianista Elena Nikolenko, el pasado julio; Isaac además es nuestro embajador. Tuvimos también un desfile de modas con el diseñador Jorge Ayala, que también fue un homenaje a Marie Thérèse”, cuenta.

Entre los eventos que ya están programados, el 9 de octubre Rodrigo Amerlinck ofrecerá la conferencia “Causas y Consecuencias de la Independencia de México” y el 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre se realizará la edición 2023 de Vintage, “uno de los más importante eventos dentro de nuestro programa de recaudación de fondos” en el que se ofrecen artículos de segunda mano como ropa para dama, caballero y niños, antigüedades, muebles, cuadros, bolsas joyería de fantasía, juguetes y artesanía, entre otros objetos, reunidos a través de donaciones entre los amigos del patronato y la sociedad civil en general.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ