El Teniente Harina se vuelven a poner el uniforme y regresa con segunda temporada

Tras volverse viral un sketch sobre un policía al que le pusieron el mote de Teniente Harina, y convertirse en una serie, llegó la segunda temporada, en la cual los actores protagonistas, Memo Villegas y Verónica Bravo disfrutaron volverse a poner el uniforme.

“Se siente padrísimo, no sé qué sentiría Batman al ponerse de nuevo su traje o los Avengers, a mí me dispara ese pensamiento de niño, me emociona mucho estar representando este personaje de antihéroe, estoy muy contento de esta segunda temporada”, aseguró Villegas.

Mientras que Bravo agregó, “es muy bonito ya que ellos tienen un uniforme muy particular que nos representa y volvértelo a poner se siente muy bien, porque te vas acordando del personaje mientras te lo vas poniendo”.

Aunque Memo tiene un gran cariño por el Teniente Harina asegura que es sólo un proyecto más, no quiere encasillarse, “como actor no aspiro a eso, en salir en todas las películas como el mismo personaje, este es un proyecto muy específico, el personaje me encanta y ha sido querido, porque mucha gente se identifica por lo que hace y dice”.

Y agregó, “en esta entrega se vuelve una persona más común y corriente, más humano”.

En la nueva entrega de ‘Harina’ la vida personal de los personajes comienza a interferir en su trabajo y se ve el pasado de algunos de los integrantes del equipo de policía.

Por su parte, el director Salvador Espinosa comentó que la afinidad con él público viene de muchos lados, “empezando por los escritores de Brasil, ellos son los que ponen una situación en el papel y luego a mí me toca analizarla y hacer la adaptación de aquí, a lo que vivimos, luego con el papel los actores ponen parte de lo suyo”.

