Folleto de ofertas Soriana: aprovecha estos descuentos durante el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre

Soriana acaparó la atención en plataformas digitales durante las últimas horas debido a que dio a conocer el folleto de ofertas que estará vigente durante el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, con el cual, causó un gran furor entre sus clientes debido a que tiene grandes descuentos en prácticamente todos sus departamentos por lo que si quieres ahorrarte una buena cantidad de dinero en tus compras en esta nota te diremos cuáles son las mejores promociones que tienes que aprovechar.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tendrá disponibles para el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre es importante señalar que la reconocida cadena de supermercados tiene activas distintas campañas como Remates Únicos, Ahorra al segundo, Central Gamer, Preciazazaso, Ahorrar es Tarea de Todos (Regreso a clases), Tu salud está completa (Farmacia) y la ya conocida Canasta Aliada.

Soriana tiene promociones en prácticamente todos sus departamentos. Foto: IG: soriana

Por otra parte, también es necesario mencionar que Soriana tiene las referidas campañas activas en las sucursales de Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana de todo el territorio nacional, así como en soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus compras en línea, por lo que de esta manera se podrán beneficiar millones de familias que realizan sus compras en la reconocida cadena de supermercados.

Estas son las mejores ofertas de Soriana para el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre

Compra uno y lleva un segundo al 50 por ciento de descuento en detergentes y suavizantes de distintas marcas y alimento seco para perro Pedigree

Durante el fin de semana del sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre Soriana aplicará una súper promoción que será aplicable en todos los suavizantes de la marca Downy y Suavitel, así como en los detergentes Carisma, Blanca Nieves y Ariel y en el alimento seco para perro de Pedigree, la cual, consiste que en la compra de algún artículo de los antes referidos podrás adquirir un segundo al 50 por ciento de descuento.

Es importante señalar que, este descuento no aplica en promociones de folleto y en Preciazazasos y se especificó que la segunda pieza debe ser de igual o menor precio a la primera.

El segundo artículo debe ser igual o de menor precio que el primero para ser aplicable el descuento del 50 por ciento. Foto: www.soriana.com

Papelería y mochilas al 30 por ciento de descuento

Si todavía no terminas de hacer las compras del regreso a clases esta oferta de Soriana te puede interesar pues resulta que durante el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre aplicará 30 por ciento de descuento el toda la papelería y mochilas escolares, por lo que esta promoción permitirá que los clientes de la cadena de supermercados se ahorren una buena cantidad de dinero.

Es importante señalar que, en esta promoción no aplican los paquetes de hojas blancas, mochilas y cuadernos Back to School y Nine to Five, se recomienda visitar el portal de Soriana para ver todas las restricciones de esta oferta.

Esta promoción causó furor entre los clientes de Soriana. Foto: www.soriana.com

Línea Blanca de Midea con 30 por ciento de descuento

Otra de las ofertas más llamativas que Soriana tendrá durante el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre es el 30 por ciento de descuento que aplicará en todos los productos de Línea Blanca de la marca Midea, sin embargo, se especificó que dicha promoción no aplica en artículos del folleto, por lo que se recomienda consultar en el portal en línea de la tienda o en directo en sucursal cuáles son los productos participantes.

Esta promoción solo aplica en productos de la marca Midea. Foto: www.soriana.com

Es importante señalar que estas no son todas las ofertas que Soriana tiene disponibles durante el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre por lo que te sugerimos visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para que puedas elegir la oferta que más que convenga, además, ahí también podrás consultar a detalle los términos y condiciones de las ofertas y descuentos vigentes.