Sam’s Club abrirá dos nuevas sucursales en México, estas son sus ubicaciones | MAPA

Sam’s Club acaparó la atención en plataformas digitales durante las últimas horas y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados de mayoreo dio a conocer que próximamente abrirá dos sucursales más en territorio nacional, por lo que, como era de esperarse, la noticia causó un gran furor entre sus clientes, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

La noticia de la apertura de dos nuevas sucursales de Sam’s Club se dio a conocer a través del portal de la Revista Socio Sam’s Club donde se indicó que estás dos nuevas sucursales se ubicarán en los estados de Aguascalientes y Querétaro, asimismo, ofrecieron detalles en torno a la inauguración de sus dos nuevas sedes.

Sam's Club tiene más de tres décadas de historia en México. Foto: www.samsclub.com

¿Cuáles son las dos nuevas sucursales de Sam’s Club y cuándo serán inauguradas?

Sam’s Club Encino es la nueva sucursal que tendrá en el estado de Aguascalientes, la cual, estará ubicada en la Avenida Aguascalientes Ote. No. 2508, con avenida La Alameda, Col. Ojocaliente I, C.P. 20196 y se detalló que la gran inauguración de esta sede se realizará el 8 de noviembre de 2024, asimismo se informó que esta tienda funcionará con un horario de 7:00 a 22:00 horas.

La segunda sucursal que Sam’s Club está próxima abrir es la de “Las Plazas”, la cual, estará ubicada en Av. Bernardo Quintana 2951 y 2961, Col. Cerrito Colorado, C.P. 76116, Santiago de Querétaro, Querétaro y la inauguración de dicho inmueble está programada para el próximo 16 de diciembre de 2024. Cabe señalar que, esta nueva sede de la famosa cadena de supermercados perteneciente a Walmart también funcionará de 7:00 a 22:00 horas.

Actualmente, Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías distintos, las cuales, al adquirirlas tienen una vigencia de un año y ofrecen una membresía complementaria sin costo adicional, a continuación, te decimos cuáles son los costos y los beneficios que ofrecen:

Membresía Clásica (500 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 250 pesos, productos de calidad Member’s Mark.

Sam's Club ofrece tres tipos distintos de membresías. Foto: revistasociosams.com

Membresía Benefits (650 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 325 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes.

Membresía Plus: (mil 100 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 550 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes, envíos gratis ilimitados para socios plus durante todo el año en pedidos de 999 pesos o más, 2 por ciento de recompensa en cada compra.

¿Cuántas sucursales de Sam’s Club hay en México?

De acuerdo con la información difundida por Walmart, la empresa propietaria de Sam’s Club, la famosa cadena de supermercados de mayoreo contabilizaba un total de 164 sucursales en México hasta noviembre de 2020, sin embargo, durante los últimos cuatro años han inaugurado nuevas sedes,