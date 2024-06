Triunfo de Claudia Sheinbaum no debilitará el super peso mexicano, seguirá fuerte hasta el 2025

La jornada electoral del 2 de junio ha sido histórica para México, por primera vez se eligió a una mujer como presidenta del país, además se le dio continuidad al proyecto de Morena, lo que de alguna manera mantiene la estabilidad del peso frente al dólar. Analistas aseguran que el cambio en el poder no traerá consecuencias para la moneda nacional, pues el superpeso seguirá fortalecido hasta el 2025.

En entrevista para El Heraldo de México el economista Héctor Magaña, precisó que la estabilidad del peso continuará hasta el 2025, aunque indicó que ya se ha registrado volatilidad debido al conflicto en Medio Oriente, sin embargo no se prevé una depreciación de la moneda en los próximos meses. Nos explica que el peso se ha fortalecido en los últimos años por las siguientes razones.

El peso se ha fortalecido por las exportaciones de manifacturas que tuvieron un crecimiento importante en nuestro país, que propicia que lleguen inversiones, así como por la llegada de remesas que llegan de nuestros connacionales, por la diferencia de tasas de interés que hay entre México y Estados Unidos, por lo que más inversionistas buscan negocios en nuestro país. De manera que si alguna de estas llegara a cambiar provocaría una depreciación al tipo de cambio, pero de momento se ve que el peso va a estar estable en los próximos dos años, si es que las condiciones son favorables.

Héctor Magaña, maestro de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, nos explica que el resultado de la elección presidencial en México no prevé un cambio significativo para la moneda nacional, sin embargo no descarta que haya volatilidad en los próximos meses, sin que sea un riesgo para la economía nacional, ya que el peso se mantendría alrededor de 18 pesos por dólar.

Podría haber cierta volatilidad dependiendo de los resultados de la elección, pero los mercados no esperan un cambio significativo en los próximos meses...se prevé que las elecciones en Estados Unidos tengan una mayor afectación en la moneda.

Magaña precisó que el peso seguirá fortalecido tras los resultados de la elección de este 2024, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) ya declaró la mayoría de votos para la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Luego de esa noticia no se hicieron esperar las primeras reacciones como la caída del peso frente al dólar y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores.

La tendencia histórica que se observa es que como van pasando los años el peso tiende a depreciarse frente al dólar, pero los analistas reportan un nivel del peso de 18 pesos por dólar para finales de 2024 y para 2025 se espera que llegue a 18.80 pesos, se va a depreciar un poquito, pero no de manera significativa.

Esta volatilidad no deben considerarse un factor de riesgo para la moneda nacional, ya que de aquí hasta final de año no se vislumbra un riesgo para el peso. Indicó que sería al final del año cuando se lleven a cabo elecciones en Estados Unidos que podría haber cierta incertidumbre pero la mayoría de los analistas prevén que el peso podría llegar a 18 pesos por dólar, entonces no sería una depreciación importante para la moneda mexicana, como ocurrió en la primera elección de Donald Trump donde el dólar llegó a 25 pesos por un dólar.

