Caen el peso y la bolsa de valores tras el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum

El peso y la bolsa de valores registran este lunes fuertes caídas tras la apabullante victoria en la elección presidencial mexicana de Claudia Sheinbaum y del dominio en el Congreso que perfila su coalición para reformar la Constitución. El peso mexicano perdió 4,3% para cerrar en 17,7 unidades por dólar, según cifras del Banco de México (central, Banxico) al cierre de la sesión de este lunes, frente a las 16,96 unidades por billete verde del viernes pasado.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se hundió 6,01%, una caída equivalente a 3.315,85 puntos, por lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cerró en 51.863,39 unidades. Por meses, el dólar había cotizado por debajo de los 17 pesos, impulsado por las altas tasas de interés que ofrece el país, el impacto de las remesas y la Inversión Extranjera Directa (IED).

"Los mercados reaccionaron de forma negativa a los resultados electorales pues es muy probable que Morena obtenga mayoría calificada en el Congreso, lo que posibilita la aprobación de cambios constitucionales pendientes", dijo a la AFP Víctor Ceja, economista en jefe de la firma financiera Valmex.

Sheinbaum debería dar un mensaje de tranquilidad

Gabriela Siller, analista de la firma Banco Base, dijo a la prensa que Sheinbaum debería dar un mensaje de tranquilidad a los mercados. "Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos", señaló.

Con el recuento de casi 90% de los votos según la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum, de 61 años, tenía 59% de los sufragios, treinta puntos por encima de su más cercana seguidora, la centroderechista Xóchitl Gálvez.

La coalición de izquierda, conformada por el oficialista Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tiene dos tercios de la Cámara de Diputados y probablemente también los alcance en el Senado.

Esto le permitiría al oficialismo aprobar profundas modificaciones constitucionales que no ha conseguido sacar adelante el gobierno del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Entre estos cambios está el llamado "Plan C", que implica una profunda reforma al Poder Judicial para que jueces y magistrados sean electos por voto popular.